Seriál Ulice: Je vztah Jana a Saši v ohrožení? Skončí Ája ve vězení?

V Ulici to začíná pěkně houstnout hned na několika frontách. Náročné chvíle čekají nejen Janu a Báru, ale také Áju a Mária, Blanku a její blízké, Vítka či Irenu Landovou. Magda a Prokop opět popustí uzdu své vášni, u Liškových nastává pověstné ticho před bouří. Co přinesou nové díly Ulice tento týden?

Náročná zkouška Vztah Jany a Saši prochází náročnou zkouškou od chvíle, kdy se o ně začal zajímat bulvár. Janě i Sašovi tečou nervy, protože to vypadá na štvanici, jež hned tak neskončí. Navíc začínají vyplouvat na povrch věci, které jsou jasným signálem toho, že nic není takové, jak se zdá… Co hodně raní Janu? Co náhodou odhalí Bára? Kde je pravda a co je jen šikovná manipulace s fakty či city? Seriál Ulice: Jací rodiče a děti se při natáčení setkali na placu? 9 Seriál Ulice běží na televizních obrazovkách už dlouhých třináct let… Úvodní foto: Archiv TV Nova

Boj se závislostí Blanka se snaží zatočit se závislostí na alkoholu a lécích, ale je to pro ni mnohem těžší, než by komukoliv přiznala. Musí bojovat nejen s chutí znovu se napít, ale i s nedůvěrou svých blízkých, jež je pro ni hodně zraňující, či jejich přílišnou péčí, která má u ní opačný efekt, než jaký je záměr… Jak Blanka a její blízcí zvládnou další těžkou zkoušku? V kom Blanka najde obrovskou oporu? Od koho dostane takové kapky, že znovu začne myslet na alkohol? A jaká skrytá hrozba kolem ní znovu obchází? Seriál Ulice: Kdo prošel největšími změnami a jak se tváře Ulice změnily? 14 Seriál Ulice běží na českých obrazovkách dlouhých třináct let, a tak…

Malér na spadnutí Přestože se Irena Landová, Magda i Prokop snaží budit zdání, že se nic neděje, pod povrchem to pořádně vře. Stačí, aby se spolu ocitli na jednom místě, a z náznaků je hned jasné, že ani jeden z nich to nemá tak srovnané, jak se tváří a jak by si přál. Pak už stačí málo, aby se věci daly znovu do pohybu směry, z nichž kouká jeden malér za druhým… Co všechno a jak praskne? Kdo a jak vstoupí do tohoto trojúhelníku? A co by si vlastně Landová, Magda i Prokop ve skutečnosti přáli? Seriál Ulice: Která svatba se vyvedla a jaká manželství fungují dodnes? 18 Už na podzim se v seriálu Ulice odehrají hned dvě svatby. Své "Ano"…

Velký čin Ája a Mário se dostali do bodu, kdy se rozhoduje o jejich dalších životech. U soudu má padnout rozsudek, jenž může poslat Áju do vězení, což je nejen pro ni tou nejhorší noční můrou. Dokonce i Nyklovi jí fandí, aby vše dobře dopadlo a aby Sophinka měla nastálo svou mámu. A právě v den vynesení ortelu nad Ájou se Mário odhodlá k velkému činu, takovému, že i Áju naprosto vykolejí… Co a s jakými následky Mário udělá? Jak Áje dopadne soud? Kdo se bude radovat z jeho výsledku? Seriál Arabela: Vyměněná Šafránková, alkoholik Dlouhý i tajemství prstenu 49 Dovedete si vůbec představit osmdesátá léta bez seriálu Arabela?…