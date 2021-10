Seriál Ulice: Janě se zhroutí svět, zničí ji zpráva z bulváru. Co dalšího se stane?

U Luďka nastanou tento týden velké změny a svým přístupem opět zaskočí Blanku. Překvapená bude i Jana, která momentálně nemá dobré období. Skřípe to také u Evžena a Kateřiny, kde je důvodem žárlivost. Co se bude dít v Ulici?

Janina noční můra Jana nemá právě nejlepší období, neboť si myslí, že definitivně přišla o člověka, na kterém jí hodně záleží. Aby to nebylo málo, teď ke všemu zjistí, že ztratit může mnohem víc. Stačí, aby ji máma upozornila na jednu novinku, jež se objeví v bulváru, a Janin den se rázem změní v noční můru, kvůli které skončí v slzách a naprosto bezradná... Co se stane? Co Janu po dlouhé době znovu srazí do kolen? Kdo a jak jí zasáhne do života? Co přinesou milostné pletky v Ulici? Podívejte se na video:

Luděk a velké změny Luděk si jde opět cílevědomě za svým. Myslí si, že ví, co je pro ostatní nejlepší, a snaží se je o své pravdě přesvědčit. Co si vezme do hlavy, toho hodlá dosáhnout, i když to občas vypadá, že ustoupil druhým a ze svých požadavků slevil. Jenže zdání klame. O tom se nyní znovu přesvědčí Blanka, jíž Luděk předvede další z mistrovských tahů, jak si prosadit svou... Proč to mezi Luďkem a Blankou křísne? Jak toho Luděk využije k poměrně velkým změnám ve svém životě? Horoskop na tento týden: Co vám tento týden pomůže, abyste byli úspěšní? Jak se vám bude dařit v půlce října? Co vás čeká? Podívejte se na…

Žárlivá Kateřina Evžen a Kateřina už mají se vztahy bohaté zkušenosti. Proto také přesně vědí, co nejsou ochotní u partnera tolerovat. Hlavně Kateřina má jasno v tom, jak by se měl její partner chovat, zejména co se týká jeho bývalky. Evženovi sice tvrdí, že nežárlí, jenže jeho vztah s Blankou a její rodinou jí vadí čím dál víc. Dnes se už Kateřina neudrží a Evžena si právě kvůli Blance a jejím blízkým pěkně ostře podá... Proč? Co nevydýchá? Jak na to Evžen zareaguje? Co by do Kateřiny neřekl? Dokážete být věrní? A co váš partner? Tato znamení jsou loajální, tato vůbec 1 Nemyslíme věrnost jen ve vztahu vůči partnerovi, ale věrnost či…