Seriál Ulice: Jiskření mezi Šárkou a Jirkou, Ájiny intriky a Věrky slib

Mezi Šárkou a Jirkou Hermanem to začíná docela slušně jiskřit, i když Šárka je zadaná. Již brzy spolu ti dva stráví příjemný večer, během kterého se stane něco, co ani jeden z nich neplánuje, něco, co vyvolá nejen u nich spoustu otazníků. Jejich sblížení se totiž neobejde beze svědků… Kdo a při čem je nachytá? Jak zareaguje? A jak to spolu mají Šárka a Jirka Herman?

Magda bojuje

Magda se nedokáže smířit s tím, že její máma chce už brzy dobrovolně navždy odejít kvůli zhoršující se Alzheimerově chorobě. Podle Zdenky to je ale jediný způsob, jak si zachovat až do konce svoji důstojnost, jak nemoci nedovolit, aby ji úplně připravila o rozum a vzala jí tak sebe samu. Jenže Magda vidí v mámině rozhodnutí jen předčasné ukončení jejího bohatého života. Ve snaze zabránit jí v tom proto udělá něco, co by za jiných okolností určitě neudělala, něco, co se jí samotné příčí, co Zdenku hodně raní a co jí jen tak neodpustí… Co Magda mámě provede? Jaké to má následky?