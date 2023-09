Herečka poté ztvárnila několik vedlejších rolí, nastoupila také do Ordinace v růžové zahradě 2 jako manželka Jáchyma Kaliny a se svými seriálovými rodiči Terezou Brodsku a Petrem Vackem hraje v Divadle Na Jezerce ve hře Naprostí cizinci. V nedávné minulosti pak usedla do poroty SuperStar a show Tvoje tvář má známý hlas. Je také aktivní na sociálních sítích, kde sdílí s fanoušky své každodenní starosti i radosti. K nim bezpochyby patří její manžel Tibor Pagáč, za kterého se provdala v červnu 2019, dcera Bibiana, jež se jí narodila 23. května 2021, a samozřejmě její pejsci Jackie a Čolek.

Byla jednou z nejvýraznějších tváří seriálu a na obrazovce prakticky „vyrůstala“. Během čtrnácti let se proměnila z puberťačky v krásnou ženu, která se stala součástí učitelského týmu na místním gymnáziu. A právě tam našla i svou životní lásku, matematikáře Davida Kučeru, za něhož se provdala. Přestože si herečka získala srdce diváků a díky seriálu dosáhla velké popularity, sama na vlastní žádost se po čtrnácti letech rozhodla z Ulice definitivně odejít, protože zatoužila po změně. Její linka se uzavřela stěhováním Terezy do zahraničí.

Jakub Štáfek – Matěj Jordán

Seriálový bratr Terezy Jordánové opustil Ulici hned dvakrát. Nejprve si chtěl dát delší volno a zkusit jiné herecké příležitosti a podruhé už věděl, že se vrátí jen na krátký čas. Stejně jako Patricie i on během natáčení Ulice dospíval a v seriálu prožil několik lásek. Tou první byla Adriana Pešková, kterou tehdy hrála ještě Dominika Kadlčová, později to byla spolužačka Gábina Pumrová (Aneta Krejčíková) a hlavu mu zamotaly i sestry Thea a Libuška Nekonečných. Delší vztah prožil s Alžbětou Klimešovou (Michaela Tomešová), osudovou pro něj ale nakonec byla Katarína, s níž založil rodinu, a společně odjeli za prací do Barcelony.

Dnes se herci daří v pracovním i osobním životě. Výraznější role ztvárnil v seriálech Vyšehrad a Specialisté. Kromě toho se věnuje bojovým sportům. Loni se oženil s partnerkou Dominikou Doležalovou, s kterou má dvě dcery Olivii a Jasmínu.