Seriál Ulice: Karla konečně těhotná! Je vše ok? A Filip odchází z domova

Seriál Ulice se po vánoční pauze právě dnes vrací zpátky na obrazovky. Hned na Tři krále čeká Máru s Karlou nečekaná a radostná novina, Filip zase šokuje rodiče odchodem z domu. Na Mastného se vaří voda a Alice má tajemství. Co všechno se tento týden odehraje v ulici?

Radostná novinka Karla a Mára se neúspěšně snažili o založení vlastní rodiny přes rok. Podstoupili dokonce i umělé oplodnění, ale marně. Na podzim to vzdali s tím, že vše nechají na přírodě. Smířili se s faktem, že vlastní děti už třeba ani nebudou mít. Teď se ale stane malý zázrak a oni zjistí, že se i na ně konečně usmálo štěstí... Co se Karla dozví od lékaře? A na co se už hodně těší Vojta?

Boží mlýny Radek Mastný dělá v poslední době peklo ze života Nyklovým, které má v hrsti a jež si pořádně vychutnává. Zároveň znovu zaútočí na radnici a i na Blančiny city bez ohledu na to, že ho několikrát odmítla. Již brzy se Mastnému ale vše sečte. Boží mlýny občas melou pomalu, ovšem na každého jednou dojde. Tentokrát semelou Mastného, jenž doplatí na to, co sám rozpoutal. V Ulici poteče krev… Co se stane? S jakými následky?

Odchod z domova Pro někoho jsou osmnáctiny jen důvodem k pořádné oslavě, jinak se toho v jeho životě moc nezmění. Někdo ovšem čeká na osmnácté narozeniny jako na vysvobození, kdy může konečně od základů změnit svůj život. Mezi tyto oslavence patří také Filip, jenž se konečně dočká. Je mu osmnáct, což pro něj znamená obrovskou životní změnu, která se dotkne všech jeho blízkých. Filip za sebou u Martina a Šárky práskne s gustem dveřmi a odejde z domova… Kam Filip půjde? Co to udělá se vzájemnými vztahy?

Boj o štěstí i lásku Zdenka a Tomáš si užívají každé chvíle, kdy spolu mohou být. Zdenka je ráda, že ji Tomáš nebere jako pacientku, ovšem právě tohle dělá starost Magdě, která má o mámu strach. S Tomášem se proto sejde, aby ho varovala před úskalími máminy choroby. Jenže to je to poslední, co by Zdenka chtěla… Jak to ovlivní vztah Zdenky a Tomáše? A jak Magdy a Zdenky?