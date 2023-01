Seriál Ulice: Karla má průšvih, Kateřina se bojí o dceru, Magda řeší staré spory

Karla se v poslední době snaží, aby jí Mára nemohl nic vytknout. Bohužel i jí se to sejde tak, že najednou bude muset urychleně sehnat hlídání pro kluky, protože ji odvolají do práce na zásah. Jako na potvoru bude Mára s klientem v Brně. A tak jí svou pomoc nabídne Věrka, přestože má krátce po zubařském zákroku. Jak se záhy ukáže, právě v tom bude ta potíž...

Hádka Magdy a Prokopa

Magda s Prokopem neviděli Mirka docela dlouhou dobu. Nebylo to jednoduché. Mirek totiž zjistil, jak to mezi Magdou a Prokopem bylo. Ztratil v tu chvíli nejen snoubenku, ale také dobrého kamaráda. Nyní se u nich najednou znovu objevil, aby jim oznámil překvapivou novinu. Jenže to mezi Magdou a Prokopem vyvolá určitě neshody. S čím bude mít Magda problém? A co na to Prokop?