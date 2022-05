Seriál Ulice: Karla pod tlakem, Anča v ohrožení a hádka Blanky s Vandou

V Ulici to zase vře. Karla stále nedokáže ovládnout své city a podléhá touze po Jakubovi, Anča při setkání s Ričim zažije strach o život a Blanka se postaví Vandě. Co dalšího se bude tento týden dít?

Šokující odhalení Karla je v poslední době pod obrovským tlakem. Nedokáže poručit svému srdci, přestože jí rozum jasně velí, co by měla udělat. Místo toho riskuje čím dál víc, lže svým blízkým, jen aby se mohla alespoň na chvíli vidět s Jakubem, který by ji měl nejraději jen pro sebe. Teď se ale stane něco, co je pro Karlu obrovské varování, něco, co hrozí odhalením jejího velkého tajemství… Jak si Karla zavaří? Co šokujícího Herman zjistí? Co prozradila hvězda Ulice Jaroslava Obermaierová? Podívejte se na video:

Drsné napadení Jsou okamžiky, jež se člověku nesmazatelně vryjí do paměti, i když by na ně nejraději hned zapomněl. Mezi ně patří i chvíle naprosté bezmoci a strachu o život. Ty nyní zažije Anča, kterou drsně napadne Riči přímo u ní doma. Proč mu povolí nervy? A jaké to bude mít následky? Lopez, Kutcher, Pitt a Jolie: Nejskandálnější románky Hollywoodu 34 Hollywoodské celebrity pravidelně generují nejrůznější skandály…

Nepříjemný konflikt Luděk využije každé příležitosti, aby Blanku nenápadně očernil před dětmi, které už nevědí, čemu mají věřit. Vanda jí zase nasazuje psí hlavu v rodině. Teď se do ní dokonce otevřeně pustí přímo na chodbě domu, ve kterém obě žijí, když na sebe náhodou narazí. A právě to je pro Blanku poslední kapka. Milou Vandu setře tak, že ta se nezmůže na slovo. Co tenhle jejich konflikt způsobí? Hříšný tanec slaví 35 let: Nesympatie mezi hlavními hrdiny i nové pokračování 17 Příběh chudého kluka Johnnyho a slečny z bohaté rodiny přezdívané…