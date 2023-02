Seriál Ulice: Karla v koncích, Bára neudrží nervy na uzdě, Gábina je ve střehu

Tento týden to bude v Ulici drama. Karla s Márou zažijí napjaté chvilky před důležitou schůzkou, Bára už nezvládne, jak si Skyler vychutnává svůj triumf. Do života Gábiny a Jirky Hermana zase vstoupí novinář Tomášek, který jim na podzim ztrpčoval život.

Drama u Máry a Karly Ať plánujeme sebelépe, občas je to k ničemu, když zasáhne tzv. vyšší moc. Přesvědčí se o tom také Karla a Mára, kteří vytrhnou trn z paty Evě Knoblochové a narychlo jí pohlídají syna Miloška, jenž je spolužákem jejich Vojty. Ovšem tenhle dobrý skutek se jim vzápětí vymstí. Miloškovi se u nich udělá zle, což znamená vše přeorganizovat, aby ho odvezli domů. To je bohužel jen začátek. Večer už má teplotu také Vojta, takže je jen otázka času, kdy onemocní i malý Kustík. To vše jen den před důležitou schůzkou, kterou chtějí za každou cenu utajit před Márovými rodiči… Proč? Co si od tohoto tajného setkání Karla a Mára slibují? Co vás čeká tento týden v Ulici? Podívejte se na video v úvodu článku!

Kdo zaujme Magdu? Nováčci v kolektivu jsou vždy středem pozornosti, ať už zjevně, nebo skrytě. Navíc by bylo dobré je co nejdřív zasvětit, jak to chodí, aby si rychle zvykli. To nyní řeší i Magda a její třída. Krátce po začátku pololetí k nim totiž přestoupí dvojčata Marek a Matěj Dvořákovi, sympaťáci, kteří s navazováním kontaktů nemají žádný problém. Zejména holkám kluci hned padnou do oka. Proto celkem přivítají Magdinu prosbu, aby jim pomohly zorientovat se ve škole… Čím kluci okamžitě zaujmou? A kdo se jich ujme? V roli nově příchozích studentů se představí dvojčata Jiří a Jan Dlouzí, synové herecké legendy Vladimíra Dlouhého a jeho ženy Petry Jungmanové, kterou diváci Ulice znají coby Martu Seidlovou, po rozvodu Kohákovou, bývalou snachu Amálie Peškové.

Bára se neudrží Neplánované setkání s tím, kdo nám zlomil srdce, a jeho novou láskou dokáže s člověkem obvykle pořádně zamávat. To se stane i Báře, jež se před měsícem rozešla s Františkem poté, co zjistila, že jí byl nevěrný s bývalkou z Holandska. Skyler si nyní svůj triumf náležitě užívá a Báře dává všelijak najevo, co si o ní myslí. Bára se snaží ovládat, jak jen to jde, ale jsou chvíle, kdy prostě neudrží nervy na uzdě. K tomu dojde i dnes, když na cvrlikající dvojici náhodou narazí v Coolně… Jak zareaguje? Co všechno toto setkání rozpoutá a s jakými následky?