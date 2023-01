Seriál Ulice: Karla v koncích, Ingrid čelí smutku, Skyler dál manipuluje

Někdy není snadné přiznat si, že můžete mít psychické problémy. Stejně to má Kristýna, kterou znovu postihne panická ataka. Ingrid s Lumírem se rozhodli, že Lexíka musejí připravit na změny a její stěhování. Skyler udělá všechno pro to, aby Frantu dostala. Jak dopadne oslava narozenin její mámy Justine, kde bude i Franta s Bárou? A co dalšího se stane tento týden v Ulici?

Dojemné loučení Připravit děti na změny, které se jich hodně dotknou? To chce velkou dávku diplomacie a empatie. Uvědomují si to i Ingrid a Lumír. Leží před nimi docela náročný úkol – oznámit Lexíkovi, že se Ingrid bude stěhovat. Oba si jsou vědomi toho, jak moc má Lexík Ingrid rád, jak těsné pouto si k ní vytvořil. Zároveň je ale oběma jasné, že čím dříve se s ním o tom začnou bavit, tím lépe. Co na vás čeká tento týden v Ulici? Podívejte se na video v úvodu článku!

Rodinné oslavy mohou občas odstartovat věci, do kterých se člověk příliš nehrne. To se nyní stane i Františkovi, kterému dala Skyler jasné ultimátum ohledně jejich vztahu. O tom ale nic neví její máma Justine. A tak pozve Františka spolu s Bárou na oslavu svých narozenin. Dorazí samozřejmě také Skyler. František by se takovému setkání rád vyhnul, neboť být na jednom místě se Skyler a Bárou současně nevěstí nic dobrého. Bohužel nenajde žádnou uvěřitelnou výmluvu. A tak s Bárou zamíří na oslavu, která se může každým okamžikem zvrtnout a skončit obrovským průšvihem. Kdo na setkání neudrží nervy na uzdě? A jaké to bude mít následky?

S Karliným návratem do práce začaly mezi ní a Márou další problémy. I když už to vypadalo, že se Mára s nevěrou smířil, najednou zase otočil. A Karla je z toho zoufalá. Co prozradí Dominice? A čím jí Mára ubližuje?