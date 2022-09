Seriál Ulice: Karle povolí nervy, Šimon bojuje se šikanou, Vanda kope kolem sebe

Šimon se rozkoukává ve staronové škole, po Karle chtějí všichni vysvětlení a jí povolí nervy, Vanda a další obyvatelé Ulice řeší zvyšující se nájmy. Co dalšího se v Ulici stane tento týden?

Šimon a šikana Začátky v novém prostředí jsou vždycky náročné, zvláště pro školáky, kteří si musí zvykat na nový kolektiv. Bohužel se v něm občas najde někdo, kdo si na nováčcích potřebuje dokazovat, že on je tady pánem, čímž jim dost znepříjemňuje život. To nyní potká i Šimona, jenž se rozkoukává ve své staronové škole. Pro ostatní tu je novou tváří, a tak samozřejmě přitahuje jejich pozornost, aniž o to stojí. Okamžitě ho zaregistrují také dva starší kluci, mazáci, kteří si myslí, že nad ně není… Proč se začnou po Šimonovi vozit? Jak na to Šimon zareaguje? Proč bude mít den blbec? Co se stane tento týden v Ulici? Podívejte se na video:

Karle povolí nervy Jak se vyrovnat s traumatizující skutečností, na niž bychom rádi co nejdříve zapomněli, když nám ji dennodenně připomínají naši nejbližší, před kterými tajíme celou pravdu? Karla má od minulého týdne co dělat, aby ustála všechny řeči a otázky týkající se Jakuba a jeho činu. V práci po ní chce vysvětlení šéf, doma zase Věrka, s níž události minulého týdne docela zamávaly. S Karlou Jakuba neustále probírá, snaží se dopídit odpovědí na své otázky. Karla se tak dostává pod čím dál větší tlak, až to už prostě nevydrží a povolí jí nervy. Reakce jejího okolí na sebe samozřejmě nenechá dlouho čekat. Ke všemu Jakub udělá něco, co Karla rozhodně nečekala. Co je pro Karlu poslední kapkou? A co je od Jakuba rána pod pás?

Vandina reakce Sebestřední lidé nedokážou brát věci takové, jaké jsou. Za vším hned vidí útok na vlastní osobu, okamžitě se staví na zadní a vyhlašují válku tomu, kdo jim zkříží plány. Taková je i Vanda. Jakmile není po jejím, chová se jako malé dítě a kope kolem sebe. Proto asi nikoho nepřekvapila ani její reakce na novinku, když jí Evžen oznámil, že musí zvýšit nájem. Okamžitě to vzala jako mstu. Situaci řeší s Luďkem, který se rozhodne celý problém vzít do vlastních rukou a rozhodne si to s Blankou vyříkat z očí do očí. Zvýšení nájmu řeší také Blanka, která se to rozhodne vyřešit po svém. Co nabídne Evženovi?