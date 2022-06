Seriál Ulice: Karlina nevěra je venku! Rozhodnutí Evžena a Mastného pomsta

Dalo se čekat, že se dřív nebo později Karlina nevěra odhalí, a právě k tomu dojde tento týden v Ulici. Krom toho bude Evžen zvažovat svá rozhodnutí, Jirka Herman se střetne s Mastným a bude řešit svůj vztah s Gábinou. Co dalšího přinese tento týden?

Touha po pomstě Z touhy po pomstě je někdo schopen nejrůznějších podrazů bez ohledu na to, jak tím zkomplikuje život i svým blízkým. Přes mrtvoly s oblibou chodí Radek Mastný, který se neštítí opravdu ničeho, jen aby dosáhl svého. Jirku Hermana udal koncem dubna na inspekci kvůli vydírání, protože nevydýchal, že odhalil Jirkovo simulování a úhybné manévry, aby nemusel nastoupit do vězení. Nyní se těší, jaké ovoce jeho čin přinese. Jirka to samozřejmě nenechá jen tak. Jakmile bude mít po výslechu na inspekci, zamíří právě za Mastným. Co se mezi nimi odehraje?

Evženovo rozhodnutí Občas člověk udělá zásadní životní rozhodnutí ve chvíli, kdy má pocit, že jiné východisko z dané situace neexistuje. Než však učiní to, co si předsevzal, může se spousta věcí změnit, přesně jako se to přihodilo Evženovi. Když se v březnu rozhodl pro život v Austrálii, netušil, že se to mezi ním a Blankou vyvine tak, že se mu vlastně nebude chtít odlétat. Také Blanka si uvědomuje, co pro ni Evžen znamená, že by byla nerada, kdyby z jejího života zmizel. Bude to ale stačit na to, aby Evžen zastavil rozjetý vlak a nikam nakonec neodletěl?

Prozrazené tajemství Zamilovanost dělá s člověkem divy. V případě Karly to je docela velký průšvih, neboť má rodinu. I když ví, že by to s Jakubem měla co nejdříve skončit, a dokonce se o to i několikrát pokusila, na jeho šarm a své srdce je prostě krátká. Čím déle jejich vztah trvá, tím více Karla riskuje, že její tajemství odhalí ti nejbližší. Teď k tomu souhrou náhod skutečně dojde. Kdo a při čem Karlu a Jakuba nachytá?