Seriál Ulice: Karlino hořké poznání, Kristýnina posila proti Julii a nástup Soni

Šimonova noc bez rodičů Důvěřuj, ale prověřuj, motto, které razí spousta rodičů, jejichž děti jsou v pubertě. Zatímco Jirka Herman nabádá Gábinu, aby se Šimonem jednala jako s dospělým, Hynek v něm stále vidí dítě, které by měl nejraději pod kontrolou. Samotný Šimon si myslí, že už žádný dozor nepotřebuje, že jednu noc sám doma v pohodě zvládne. Ovšem s rodiči nehraje úplně fér hru, protože si za jejich zády pozve na návštěvu Valerii. K jeho velké smůle se za ním zastaví bez předchozího varování táta Hynek. A hned je u něj na další pořádný průšvih zaděláno… Při čem Hynek nachytá Valerii a Šimona? Jak to bude řešit? A jak se k tomu postaví Gábina s Jirkou Hermanem?

Co se bude dít tento týden v Ulici? Podívejte se na video v úvodu článku!

Pokračování 2 / 5 Osvědčí se Soňa? Najít po zahájení školního roku náhradu za náhle odcházejícího pedagoga, a navíc i nového zástupce ředitele, není žádná sranda. To si uvědomuje také Magda, které to dělá pořádně těžkou hlavu. Tentokrát ji však štěstěna nenechá ve štychu a sešle jí dar přímo z nebes, alespoň tak to Magda bude brát. O místo se u ní totiž bude ucházet na první pohled sympatická bývalá ředitelka základky Soňa Čechová. Jenže ne každý na Magdině škole z ní bude tak nadšený jako Irena Landová, která její přijetí vřele doporučí. Kdo a proč se postaví hodně rázně proti? A co tento spor udělá se vzájemnými vztahy nejen ve škole, ale také mezi Magdinými expartnery? Role Soni Čechové se skvěle ujala Lucie Vondráčková.

Pokračování 3 / 5 Lumírovo rázné chování Člověk se obvykle nedokáže jen tak nečinně dívat na to, jak mu jeho nejbližší doslova chřadne a odchází před očima, i když je hospitalizován v nemocnici, kde má plnou péči lékařů i zdravotního personálu. Někdy však tato péče nestačí. Vilma Nyklová je toho živoucím důkazem. Psychicky je na tom čím dál hůř, Lumír, Vendula i Kateřina si o ni dělají oprávněné obavy. Nyní to zajde tak daleko, že se Lumír rozhodne rázně jednak. Nejen, že si podá matčina ošetřujícího lékaře. To je pro něj jen zahřívací kolo. Lumír chce totiž stůj co stůj dostat mámu z nemocnice domů… Proč začne tak vyvádět? A jak se svým plánem uspěje? Co všechno to pro něj i zbytek rodiny znamená?

Pokračování 4 / 5 Kristýnina posila Postavit se zlu chce občas velkou dávku kuráže. Kristýna ale věří, že její boj proti Julii má smysl, že se jí podaří otevřít oči Juliiným dalším obětem a zachránit je. Jenže to je těžší, než si zpočátku myslela. Julie je opravdu hodně silný soupeř. Ovšem odhodlaná Kristýna má nyní eso v rukávu. Podaří se jí najít dalšího spojence, který se Julie rozhodně nezalekne. A když na to přijde, má tento Kristýnin nový spojenec také velmi ostré lokty a pořádně nabroušený jazyk… Kdo si s Julií pohraje jako kočka s myší? A s jakým výsledkem? Co na ni překvapivě zabere a jaké jsou její slabiny?

Pokračování 5 / 5 Karlino hořké poznání Co může být těžšího než bezmocně sledovat rozpad vlastní rodiny, za který si člověk ke všemu může sám? Karla dlouho tajně doufala, že se k ní Mára vrátí, že se jim přeci jen podaří slepit rozbitý vztah, i když se rozvádějí. Jenže nyní je vše jinak. Karla zjišťuje, že v Márově životě již figuruje jiná – jeho bývalá partnerka Monika. A bohužel nejen v jeho životě. Karla dnes na vlastní oči uvidí, jak se k Monice chovají ostatní Marečkovi včetně Tonyho, jak ji berou, jaký hezký vztah s ní nyní mají. Ovšem to nejhorší pro Karlu teprve přijde, když si uvědomí, že ve hře začínají být i její a Márovi synové… Co je na Karlu už moc? Jak zvládne pro ni hodně nekomfortní situaci, kdy se ocitne na jednom místě s Monikou i všemi Marečkovými?