Seriál Ulice: Kataríně a Matějovi se naprosto změní život. Co se stane?

Ani týden před Vánocemi nebude v Ulici klid. Radka Mastného nezajímá, že se blíží svátky klidu a míru, a vesele škodí dál. Matěje s Katarínou čeká velká událost a Adriana šokuje svoji rodinu. Co dalšího se stane tento týden v Ulici?

Nelítostná pomsta Radek Mastný nehodlá šetřit ani Lumíra, ani jeho rodinu, i když je advent a vánoční svátky se rychle blíží. Tím spíš Lumírovi s chutí zasadí další ránu. Tentokrát padne do jeho spárů nic netušící Světlana, které s gustem otevře oči a poví jí celou pravdu a jejím manželovi… Co všechno se od něj Světlana dozví? Jak zareaguje? Co to udělá se vzájemnými vztahy v rodině? A k čemu to vyprovokuje Lumíra? Seriál Ulice: Jací rodiče a děti se při natáčení setkali na placu? 9 Seriál Ulice běží na televizních obrazovkách už dlouhých třináct let…

Výbuchy emocí Martin si myslí, že Filipa zkrotí, ale ten ho každým dnem hravě vyvádí z omylu svým drzým, arogantním chováním. Aby toho nebylo málo, vloží se do dění kolem Filipa i děda Josef, který si podá nejen svou dceru Veroniku, ale také Martina, jak jen on to umí. U Maléřových to týden před nejkrásnějšími rodinnými svátky v roce zabouří tak, že ve vzájemných vztazích to vypadá na obrovskou paseku, jež se hned tak nespraví… Co se stane? Jak chce vzít záležitosti kolem Filipa do rukou Josef? Seriál Ulice: Kdo prošel největšími změnami a jak se tváře Ulice změnily? 14 Seriál Ulice běží na českých obrazovkách dlouhých třináct let, a tak…

Velké překvapení Snad každý z nás touží strávit Vánoce se svými blízkými, v rodinném kruhu. Bez nich by to nebyly ty nejkrásnější svátky v roce. Takhle to vnímá i Adriana, která se rozhodne překvapit svou rodinu. Aniž by jí předem dala vědět, sedne i s malou Klárkou na letadlo a přiletí na Vánoce do míst, kde měla spoustu let domov, do míst, kde žijí táta, děda, Amálka, teta Marie, Blanka a její děti… Co Adrianu čeká doma? Čím šokuje své blízké? Seriál Ulice: Která svatba se vyvedla a jaká manželství fungují dodnes? 18 Už na podzim se v seriálu Ulice odehrají hned dvě svatby. Své "Ano"…

Nejkrásnější dárek Katarína je stále jako tělo bez duše, ale změnit to nedokáže, i když má obrovskou oporu v Matějovi a své rodině. Jako by pořád na něco čekala, něčeho se obávala. Až dnes dojde k něčemu, co ji donutí vylézt ze své ulity, k něčemu, co je pro ni i celou její rodinu novým začátkem… K jaké velké události dojde? Co to udělá s Katarínou? A na čem se nakonec dohodnou s Matějem jen pár dní před koncem roku, který jim od základů změnil jejich životy? Zlaté devadesátky: Ikonické hvězdné páry 90. let, které jsme milovaly 8 Byli krásní, úspěšní, svět jim ležel u nohou a my jim držely palce,…