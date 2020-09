Seriál Ulice: Kdo požádá svou lásku o ruku? Ota bojuje o život. Co se stane?

Nic neroste do nebe

Veronika a Jitka začínají mít plné zuby Mileny Pumrové, jejíž sebevědomí roste do nadoblačných výšin. Gábinina matka si hraje na velkou šéfku a vedoucí salonu, jenže jí bohužel chybí cit pro to, co dělá, vkus i manažerský nadhled. To neujde ani Patrikovi, který za Veronikou denně chodí. A právě ten se postará o to, aby ambiciózní a akční Pumrová dostala pořádnou lekci.