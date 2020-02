Seriál Ulice: Kdo prozradí těhotenství Karly? Magda s Eddiem zase spolu?

Jak křehké mohou být partnerské či rodinné vztahy? Magda a Eddie věřili, že v tom druhém našli toho pravého. Byla to láska jako trám, ale vztahy ne vždycky vyjdou. Nyní se oba trápí kvůli rozchodu. Dá se jejich vztah ještě zachránit?

Šárka na druhé koleji

A jak to zabouří u Maléřových, když se do sebe drsně pustí Josef s Martinem, který se už prostě neovládne? Klidu si Martin ale příliš neužije ani doma, kde na něj čeká Šárka, jíž se zajídá čím dál víc, že je u něj momentálně na druhé koleji. Jak to u nich kvůli tomu zabouří?