Seriál Ulice: Kdo uspěje v lásce, kdo bude dál nešťastný?

Tento týden se v seriálu Ulice můžeme těšit na šťastnou i nešťastnou lásku i boje v rodině. Šárka Pospíšilová bude přemýšlet, jak nezkrachovat. Pomůže jí někdo? Podívejte se i na ukázku v úvodu článku.

Zachrání se kavárna? Šárka Pospíšilová si v posledních dnech zoufá čím dál víc. Kvůli vyrabované kavárně má bezesné noci, hlavou se jí honí, jak to udělat, aby nezkrachovala, neboť škody se vyšplhaly do desítek tisíc korun. Naštěstí má kolem sebe lidi, kteří vymysleli, jak jí pomoci. Jejího kamaráda Adama Voláka napadne uspořádání akce Večírek smolařů, na kterou je zván každý, kdo chce Šárku podpořit. Podívejte se na ukázku v úvodu článku.

Kateřina rozeštvává rodinu Jakmile Lumír a Vilma Nyklová zjistí, co jim Kateřina udělala za zády, uvidí rudě. Podle nich se jedná o jasný podraz s jediným cílem – rozeštvat jejich rodinu a vytěžit z toho maximum pro sebe. Něco takového si ale Lumír nemíní nechat líbit, a tak si na milou Kateřinu hned začerstva došlápne.

Láska nezná hranice Jana si až příliš pozdě uvědomila, jak moc Bruna miluje a že o něj pořád hodně stojí jako o svého kluka. Ty dva to opět táhne k sobě, jenže Bruno chodí už několik měsíců s Dorkou, jíž nechce ani jeden z nich ublížit. Navíc je právě Dorka nyní Janinou spolubydlící. Ani to ale Janu nezastaví. Její touha po Brunovi je tak silná, že se odhodlá dát mu své city najevo stůj co stůj.

Láska na první pohled Mirek se do Magdy zamiloval na první pohled. Záhy mezi nimi přeskočila jiskra, Magda po jeho boku jen zářila. Nyní se po pár dnech znovu uvidí, ale je to úplně jiné než minulý týden. Zatímco Mirek chce přirozeně navázat tam, kde skončili při posledním setkání, na Magdu to je najednou moc rychlé, takže zařadí zpátečku.