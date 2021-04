Seriál Ulice: Kdo získá srdce Prokopa a Lumíra a klíčový soud s Marešem

V Ulici to zase jednou pořádně zabouří hned v několika domácnostech. U soudu s Marešem nastane docela slušný poprask, k velkému zvratu dojde nejen mezi Alicí a Bedřichem, ale také v trojúhelníku Magda – Prokop – Landová. Vendulu hodně překvapí Ája. Pumrová nic neponechá náhodě a vyrazí do další bitvy o Lumíra. Máru zase čekají obrovské nervy. A nejen to. Co přinesou nové díly Ulice tento týden?

Bedřich a lži Bedřich i Alice se milují, jenže jsou věci, jež se nedají jen tak odpustit, byť by si to oba dva přáli. Bedřich se prostě nedokáže přenést přes Aliciny lži a její návrat k brigádě na erotické lince. Přestože ho Alice ujišťuje, že s tím nadobro skončila, Bedřich jí už prostě nevěří. A tak dělá věci, jež sám odsuzuje a jež při prozrazení raní víc než tisíc slov… Při čem Alice nachytá Bedřicha? Jak to vezme?

Soudní stání Jak se domoci spravedlnosti a postarat se o to, aby byl viník potrestán? Elen se snaží vyhrát soudní bitvu s Marešovým právníkem, jenž dělá vše pro to, aby byl jeho klient zproštěn obvinění. Právě dnes se koná rozhodné soudní stání, během něhož má vypovídat klíčový svědek případu. Nervy všech pracují na plné obrátky, o případ jeví zájem také média. Oběma stranám je jasné, že teď jde o všechno. Kdo tuhle válku nervů neustojí? Co se stane? A jaký vliv to bude mít na další průběh soudu?

Překvapivé zvraty Irena Landová chce o své štěstí a lásku bojovat, neboť je přesvědčená, že je to s Prokopem na dobré cestě. Teď se jí naskytne jedinečná příležitost, jak jejich vztah posunout dál. Okamžitě se jí chopí, aniž by domyslela důsledky svého činu… Jak chce Prokopa sbalit? Co všechno odstartuje tahle akce Ireny Landové v jejím, Prokopově a Magdině životě? Překvapivé zvraty v jejich vztazích se stanou na Irenin svátek.

Ája se bojí Co se stalo s tou sebevědomou Ájou, která si šla tvrdě za svým a neštítila se žádného podrazu? Dokonce už i Vendula si myslí, že se Ája hodně změnila díky mateřství i boji o život po porodu. Jako by to už ani nebyla ona. Vyčítá si své osudové rozhodnutí, bojí se následujících dnů. Dokonce udělá něco, co by do ní ještě před porodem nikdo neřekl, něco, čím Vendulu hodně dojme… K čemu a proč se Ája odhodlá? Z čeho má tak nahnáno? A co jen zvyšuje její obavy z budoucnosti?