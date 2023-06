Seriál Ulice: Krev a alkohol u Marečkových, vyostřená situace u Kristýny, životní změna u Lumíra

Příběhy jednotlivých postav z Ulice začínají vrcholit. Do prázdninové pauzy ve vysílání tohoto seriálu zbývá už jen deset epizod, které jsou dějově nabité a plné nejrůznějších emocí, nepředvídatelných reakcí i hezkých a vtipných momentů.

Poprask u Marečkových Hodně veselo bude v tom pravém i přeneseném slova smyslu u Marečkových. Vojta a Milošek se totiž pustí do natáčení filmu o zloduších a mimozemských příšerách, v němž poteče krev i alkohol proudem. Právě když budou v nejlepším a souhrou náhod jen na pár minut sami doma, dorazí k Marečkovým na kontrolu úřednice z OSPODu. Dveře jí bez zaváhání otevře akční Milošek a rozhodně se před ní nebude krotit. Jak tahle návštěva dopadne? A jaký vliv to bude mít na další vývoj u Karly a Máry? Co vás čeká tento týden v Ulici? Podívejte se na video v úvodu článku!

Šimon chce získat Valerii Přiznat vlastní chybu je jedna věc, napravit, co tato chyba způsobila, věc druhá. O tom vědí své také Gábininy blízcí – bývalý partner Hynek, současný partner Jirka Herman i syn Šimon. Právě ten má nyní docela velké výčitky kvůli Valerii. Stále mu na ní totiž záleží, byť ještě před pár dny tvrdil pravý opak. A protože bere Jirku Hermana opět jako svého parťáka, probere s ním i plán, jak s Valerií všechno napravit. To, co vymyslí, sice vypadá skvěle, ovšem má to malý háček – musí to schválit i Hynek, neboť Šimon chce Valerii překvapit něčím, s čím v minulosti právě Hynek nesouhlasil… Jak se k tomu Hynek postaví? Jak na tom je po nepovedeném výletu, při kterém se zranil? A co způsobí bezesnou noc Jirkovi?

Poslední kapka pro Luďka Občas se to sejde tak, že má člověk pocit, že je všechno špatně. Přesně takhle se začne cítit i Luděk, na kterého toho bude najednou moc. Kvůli Kristýně zažívá stavy naprosté bezmoci, což u něj není zvykem, neboť na Kristýninu koučku Julii je zatím bohužel krátký. Julie si naopak i nadále upevňuje u Kristýny své pozice, dokonce natolik, že Kristýna začne pomýšlet na další radikální změnu ve svém životě. Luděk však nebude řešit jen Kristýnu. S konečnou platností mu dojde trpělivost i co se Vandy týče a začne její situaci v zahraničí rázně řešit… Co bude pro Luďka poslední kapkou? Jaký další klín vrazí Julie mezi Kristýnu a její blízké? A co Kristýna náhodou odhalí?