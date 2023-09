Seriál Ulice: Krev v tělocvičně rozpálí Prokopa, Vítek žárlí, Jirka se snaží oklikou dostat Martinu na rande

Na gymnáziu, kam dorazí školní inspekce, bude pořádné horko. Ujme se jí Prokop, ovšem hladký průběh kontroly naruší incident v tělocvičně. Prokopovi rupnou nervy. Co se stane a jak se to odrazí na vztazích mezi Magdou, Prokopem a Eddiem, na jehož hodině k maléru dojde? A co dalšího se tento týden stane v Ulici?

Jak dopadne školní inspekce? Občas je těžké odhadnout krizovou situaci, zvláště pokud se k ní každý staví po svém a pokud v tom nehrají roli jen zkušenosti, ale také třeba potlačované antipatie. Přesně taková situace nastane i ve škole během inspekce. Úředníci v čele s Prokopem, zástupcem ředitelky, zamíří také do tělocvičny, v níž má mít právě hodinu Eddie. Jenže ten jako na potvoru se svými studenty v tělocvičně nebude. Zaměstná ho totiž drobný úraz, k němuž dojde během potyčky Marka a Matěje Dvořákových. Bohužel pro Eddieho Prokop hned uvidí rudě, aniž zná podrobnosti. Studenti bez dozoru, navíc v tělocvičně, to si podle něj přímo koleduje o pořádný průšvih… Co se konkrétně stane? Jak vážná celá situace bude? Jaký dopad to bude mít na výsledky inspekce a na vzájemné vztahy mezi Magdou, Prokopem a Eddiem? Co se bude dít tento týden v Ulici? Podívejte se na video v úvodu článku!

Vítek žárlí Kterému manželovi by nevadilo, že se kolem jeho ženy neustále motá jiný muž? Vítek se sice snaží svoji žárlivost korigovat, příliš se mu to však nedaří. Na obrátkách to u něj nabere zvláště poté, co se Iva zdrží dlouho do noci na jedné akci s Robertem Duškem. Zatímco Iva si tento večer opravdu užije, protože se po delší době dostane do společnosti a navíc se seznámí s bezvadnými lidmi, Vítek bude s přibývajícími hodinami natlakovaný jako papiňák před výbuchem. Když ke všemu zjistí, že Iva má s Duškem i malá tajemství, začne jednat… Co Vítek náhodou odhalí? Jak se k tomu postaví? A jak do dění u Klímových zasáhne Miloš?

Bude mít Jirkova taktika úspěch? Sbalit holku, která o nový vztah nestojí, je hodně velká výzva. Jirka Hložánek se jí ale nebojí. Martina se mu líbí, má o ni zájem, a tak se pokusí o nemožné – vyrazit s ní na rande. Takhle okatě jí to samozřejmě nepřizná, ovšem ostatním zainteresovaným to bude hned jasné. Jirka to však dokáže zaonačit tak, že Martina bude se schůzkou souhlasit. A co víc, dokonce se na ni začne i těšit… Jakou lest si na ni Jirka vymyslí? Jak jejich rande dopadne? A co na sebe pak ti dva prozradí?

Co tají Mára? Setkání s bývalou, takřka osudovou láskou v době, kdy se rozpadá manželství, udělá s člověkem občas divy. Jako vyměněný je také Mára, jemuž se nečekaně vrátila do života Monika. Před blízkými se to snaží tajit, aby nemusel nikomu nic vysvětlovat. O to větší nervy však nyní bude mít kvůli Moničině návštěvě u jeho rodičů. Zatímco Monika bezstarostně vyrazí do jámy lvové, Mára se bude tak dlouho užírat, až to nevydrží a rozhodne se zasáhnout… Co Mára udělá? Jak to vezme Monika? Naplní se Márovy obavy z prozrazení, že se s Monikou vídá? A jaké překvapení přichystá pro Máru Karla, aby ho získala nazpět?

Miloš jako dohazovač Nepovedené vztahy obvykle s lidmi zamávají, takže pak potřebují čas, aby se ze zklamání oklepali. Podobně je na tom také František, který se nyní soustředí raději jen na školu a malého Chrise. Podle Miloše je ale proti přírodě, aby byl František tak dlouho sám, a tak se rozhodne mu jednu krásku dohodit. Podle něj má dotyčná všechny předpoklady pro to, aby jim to s Františkem klaplo. A nebyl by to Miloš, aby se tomu nesnažil napomoci takovým způsobem, že z toho bude zase trapas jako hrom… Koho chce Miloš Františkovi dohodit? A jak jeho akce dopadne? Co všechno se kvůli tomu semele?