Seriál Ulice: Kristýna bojuje o lásku, Rozina chystá svatbu, ve škole je válka

Tento týden budete moct shlédnout posledních pár dílů Ulice. Natáčení oblíbeného seriálu se totiž kvůli pandemii koronaviru odložilo na neurčito, a tak se budete s oblíbenými postavami muset na chvíli rozloučit. Co se stane tento týden?

Kristýna bojuje za lásku Kristýna je odhodlaná udělat cokoliv, jen aby mohla být se svou láskou. Čím tvrdší opatření její táta zavádí, aby jí v tom zabránil, tím radikálnější kroky Kristýna volí, aby o Denise nepřišla. Co provede? Jaká to má následky? Seriál Ulice: Jací rodiče a děti se při natáčení setkali na placu? 9 Seriál Ulice běží na televizních obrazovkách už dlouhých třináct let…

Franta řeší orientaci Franta je šťastný, že mu vyšlo spolubydlení s Janou a Bárou nejen kvůli super bydlení, ale hlavně kvůli Báře, která mu padla do oka na první pohled. Má to však malý háček. Plachá Bára si o něm myslí, že je gay. A bohužel se tak k němu i začíná chovat, takže s ní Franta zažije i docela krušné chvilky… Jak mu dá Bára zabrat? A co Franta přizná Frodovi? Seriál Ulice: Kdo prošel největšími změnami a jak se tváře Ulice změnily? 14 Seriál Ulice běží na českých obrazovkách dlouhých třináct let, a tak…

Vojta se nevzdává Jak si vybojovat to, po čem z celého srdce toužíme? Vojta se těší v září do školy, ale zápis se pro něj nezačne vyvíjet moc dobře. Vojta to ovšem nevzdá a rozhodne se vzít svou budoucnost do vlastních rukou… Co udělá? A s jakým výsledkem? Seriál Ulice: Která svatba se vyvedla a jaká manželství fungují dodnes? 18 Už na podzim se v seriálu Ulice odehrají hned dvě svatby. Své "Ano"…

Rozina chystá svatbu Další šťastná novinka u Maléřových spustí lavinu, která sblíží celou rodinu. Začínají naplno svatební přípravy, v rámci kterých je třeba vyřešit i jednu zásadní věc – kdo všechno bude na svatbě? Koho Rozina pozve a co to udělá se vztahy v rodině i jejích rodičů? Hvězdy 80. a 90. let: Co se stalo s Vaculíkem, Tofim nebo Penkem? 11 Určitě si ještě vzpomínáte na filmové trháky socialistického…

Jana pozná svého otce Jana zažije jedny z nejdůležitějších okamžiků svého života. Konečně se setká se svým biologickým otcem a dozví se celou pravdu. Jak to ustojí? Co to s ní udělá? České sexsymboly 60. a 70. let: Co se s nimi stalo a jak vypadají? 11 1 Jména jako Brigitte Bardot, Sophia Loren nebo Claudia Cardinale jistě…