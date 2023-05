Seriál Ulice: Kristýna pod vlivem Julie, rodinný trapas a pátrací akce

Tento týden se situace v jednotlivých příbězích bude pěkně vyostřovat. Kristýna dává svůj život plně do rukou Julie, protože věří, že ji zbaví panických atak, a Tonda s Lumírem se dají do dohazovací akce, která bude mít trapnou dohru. Hynek bude mít pak díky Jirkovi Hermanovi eso v rukávu v boji o Šimona a pravda kolem dvojčat vyplouvá pomalu na povrch.

Kristýna se řítí do průšvihu Co může být horšího než se bezmocně dívat, jak se vaše dospělé dítě ničí? Tímto peklem si nyní procházejí Blanka, Evžen a Luděk, který teprve teď zjišťuje, proti jakému soupeři stojí. Julie má na Kristýnu takový vliv, že z toho všechny mrazí. Kristýna jí bezmezně důvěřuje, věří, že pouze s její pomocí porazí panické ataky. Momentálně však nemá na terapie peníze. Pro Julii to ovšem není překážka. Rychle přispěchá s řešením, jež všechny naprosto šokuje a které jim potvrdí, že je opravdu zle… Proč je na Julii krátký i Luděk se svými konexemi a schopností manipulovat lidmi, jak potřebuje? Co Julie navrhne Kristýně? A proč začnou Kristýnini blízcí bít na poplach? Co se tento týden děje v Ulici? Podívejte se na video v úvodu článku! Slavné sexy babičky: Celebrity, které mají vnoučata, a vůbec na to nevypadají! 16 Udržují se v dokonalé kondici a na svůj věk vůbec nevypadají. Jsou…

Tonda s Lumírem kují pikle Rodiče jsou občas schopní čehokoliv pro blaho svých dětí. Nejinak je tomu také v případě Lumíra Nykla a Tondy Hložánka, otců, kteří jsou na své ratolesti náležitě hrdí, byť jim svým specifickým jednáním občas docela slušně zatápějí, samozřejmě v dobrém. Také tentokrát se ti dva vyznamenají tak, že by se Jirka Hložánek nejraději na místě propadl do země. Jeho táta se totiž rozhodne, že ho dá dohromady s Martinou, Kateřininou dcerou. V Lumírovi Tonda získá cenného komplice, a tak může dohazování začít s plnou parádou. O tom, že z toho kouká další pořádný rodinný trapas, asi netřeba pochybovat… Co Tonda s Lumírem zase vyvedou? A jak to vezmou Jirka a Martina, které ti dva dostanou do docela prekérní situace? Komu patří jejich hlas: Tohle jsou oblíbení dabéři hollywoodských fešáků 17 Tak moc jsme si všichni zvykli na jejich hlasy v českém znění, až…

Jirka Gábině zavaří Každý má čas od času den, kdy se mu to sejde tak, že je všechno špatně. Jirka Herman se v tom plácá už docela dlouho. Stále je postavený mimo službu, což nese čím dál hůř. Toho využije redaktor Dalibor Tomášek, jenž za ním přijde s návrhem, který Jirku hodně zaskočí, byť si myslel, že u Tomáška ho už nic nepřekvapí. Jeho frustrace tím dostoupí vrcholu, a tak znovu upustí páru svým osvědčeným způsobem. Bohužel se k tomu shodou náhod nachomýtne také Hynek, jenž toho hbitě využije ve svůj prospěch a proti Gábině. I přes jejich předchozí domluvu totiž chce, aby Šimon u něj zůstal bydlet už napořád… Co Jirka Herman provede, že tím Gábině tak zavaří? Jak na Hynkovo rozhodnutí zareaguje Šimon? A čím Jirku Hermana tak rozhodí redaktor Tomášek? Copatá zrzka Pipi Dlouhá punčocha: Nezbedná opice i počuraná herečka 23 Pipilota Citrónie Cimprlína Mucholapka Dlouhá punčocha se zrodila z…