Seriál Ulice: Kristýna přiostřuje, Šimon chystá překvapení, Bára přistihne Bruna

Kristýna pokračuje v boji proti Julii Některé bitvy se zdají předem prohrané, přesto má smysl do nich jít, zvláště když se jedná o dobrou věc. To si uvědomí také Kristýna, která vytáhla do boje proti ezošmejdce Julii. Nyní se odhodlá k přímé konfrontaci prostřednictvím tichého, ovšem o to důraznějšího protestu, aby otevřela oči Juliiným klientkám, jež vesměs sama dobře zná. A právě mezi nimi najde pro všechny hodně překvapivého spojence… Má Kristýna dostatek síly, aby Julii takto čelila? Co její protestní akce vyvolá? A jak zareaguje Julie, která je zvyklá mít za všech okolností vše pod kontrolou? Co se bude dít tento týden v Ulici? Podívejte se na video v úvodu článku!

Pokračování 2 / 4 Šimon chce rozveselit Valerii Zamilovaný kluk by většinou udělal cokoliv, aby podpořil svoji holku ve chvíli, když je na dně kvůli špatné zprávě v rodině. Podobně to má také Šimon, kterého Valerie šokuje informací, že její brácha se ošklivě vyboural. Přestože mu právě Valeriin brácha udělal peklo ze života kvůli šikaně, Šimon se nyní snaží hlavně povzbudit a rozveselit zničenou Valerii. Proto se také rozhodne, že pro ni přichystá velké překvapení. Jenže to má malý háček. Samotná realizace není tak snadná, jak si myslel… Do čeho se Šimon pustí kvůli Valerii a kdo ho zachrání před velkým trapasem? A jak na tom je Valeriin brácha?

Pokračování 3 / 4 Krize mezi Bárou a Brunem Shledání po dvouměsíčním odloučení je vždy plné očekávání a těšení se na toho druhého. Bára po návratu z Japonska jen září. Už se nemůže dočkat, až se zase uvidí s Brunem. Souhrou náhod ho ale zahlédne při něčem, co je pro ni doslova ledovou sprchou a co rázem zhatí všechny její naděje, že by spolu konečně začali chodit. Ovšem právě v jejím případě platí, že nic není takové, jak se na první pohled zdá… Při čem Bára přistihne Bruna? Jaká je její bezprostřední reakce? A jak o ni Bruno zabojuje? Jak to ti dva spolu skutečně mají?

Pokračování 4 / 4 Karla se setká s Márovou známostí Ukočírovat zvědavost je občas boj s větrnými mlýny, zvláště pokud se to týká nového vztahu bývalého partnera, na kterém člověku stále záleží. Pro Karlu bylo obrovským šokem zjištění, že Mára si už našel jinou, protože stále doufala, že by se k sobě mohli vrátit. Nyní je zákonitě zvědavá, jak její konkurentka vypadá i jak vážně to s ní Mára bere. Začne proto nenápadně vyzvídat. K její smůle se bohužel dozví víc, než by asi sama chtěla. Ke všemu se s Márovou novou známostí potká brzy ráno ve dveřích domu, ve kterém je jejich byt, v němž se nyní střídají v péči o malé syny… Jak Karla tohle nečekané setkání ustojí? A proč právě kvůli tomu uvidí rudě?