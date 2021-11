Seriál Ulice: Kristýna šokuje rodiče, Anča pomáhá Sáře a Lumír vzpomíná

Kristýnina novinka

Kdy by měli rodiče respektovat rozhodnutí svých potomků a přestat jim zasahovat do života? Kristýna odešla z domova krátce po svých osmnáctých narozeninách, protože jí rodiče zakazovali vztah s Denisem, do kterého se zamilovala. Ti dva spolu začali žít, přes menší krize jim to stále klape. Denis přestal dealovat trávu, našel si práci v kavárně a Kristýna by měla příští rok na jaře maturovat. S rodiči se již dávno usmířila a opět spolu skvěle vycházejí. To však nyní skončí. Kristýna totiž doma oznámí novinku, která hlavně jejímu tátovi Luďkovi pořádně zdvihne mandle. Čím Kristýna šokuje rodiče?

