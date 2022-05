Seriál Ulice: Krize Alice a Bedřicha, strach o Gábinu i nevyzpytatelná Vanda

Mezi Alicí a Bedřichem to pořád není jako dřív. To, čím si prošli v posledních týdnech, jejich vztah poznamenalo, přestože se oba pokouší na to nemyslet. Stačí ale málo, aby to mezi nimi znovu kříslo, aby nechtěně toho druhého zase ranili, protože je toho na ně prostě moc. Uvědomují si, na jak tenkém ledě se ocitli, jenže ani jeden z nich neví, jak z toho ven. K čemu Alice dospěje?

Co udělá s člověkem strach o nejbližší? Gábininy blízké čeká velmi těžká zkouška, jež prověří odolnost jejich nervů i vzájemné vztahy. Všichni se nyní o Gábinu strachují, byť si to navzájem otevřeně nepřiznají. Ve vypjatých okamžicích se znovu ukáže, kdo zvládne být druhým oporou za všech okolností a kdo naopak situaci ještě zhorší.

Vanda a Luděk tvoří nový pár. Ačkoliv svou lásku dávají veřejně najevo, ne každý o jejich vztahu ví. To se nyní změní. Luďkův největší nepřítel se dozví, že Vanda, která ho ještě před pár dny balila, už má nový objev. Jak se to Evžen dozví?

Sáry honba za penězi

Sára se spojila s Ričim, aby jí pomohl získat peníze na vysněnou dovolenou, na kterou by chtěla vyrazit i s Danem. Pomáhá mu vyřizovat kšefty, o kterých její manžel nemá ani tušení. Riči se bojí, že by se mohlo provalit, co Sára dělá, a Dan by tak zjistil pravdu. Proto přijde za Sárou s nečekaným návrhem. Co po ní bude chtít?