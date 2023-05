Seriál Ulice: Krize Magdy a Prokopa, zhroucení Žofie, tvrdý zásah proti Julii

I tento týden to bude v Ulici dramatické. Vygradují krize v rodinách, ve kterých už nějakou dobu panuje velké napětí. Zoufalá Žofie neustojí mámin tlak, Luděk se bude chtít vypořádat s ezošmejdem a malý Vojta se snaží stůj co stůj dát vztah Máry s Karlou do pořádku. Menší krizi pocítí i Prokop s Magdou kvůli práci.

Mezi Magdou a Prokopem to zaskřípe Mít za šéfovou partnerku se chtě nechtě podepisuje i na soukromí tohoto páru. Pro Prokopa je celá situace o to náročnější, že má pocit, že ho Magda ve škole dostatečně nebere jako svého zástupce, že na jeho rady nedá a rozhoduje se jen podle svých pocitů. Magda si to ani neuvědomuje, zato Irena citlivě vnímá, jak se na nich Magdino ředitelování podepisuje. A tak Magdu opatrně upozorní na to, že věci nemusejí být takové, jak se na první pohled zdají… Proč Irena promluví Magdě do duše? Jak to Magda vezme? A jak se situaci rozhodne vyřešit Prokop? Co Magdě nechtěně přizná?

Vojta kuje pikle Rozpad manželství a rodiny je těžký nejen pro samotné partnery, ale také pro jejich děti. Malý Vojta se stále nevzdává naděje, že by se rodiče k sobě mohli vrátit, že by byli všichni zase pěkně pohromadě, čímž by pro něj konečně odpadla hrozba dětského domova. V poslední době se navíc zdá, že se to mezi Karlou a Márou začíná lepšit. Vojta si všímá, že se už nehádají a jsou k sobě vzájemně vstřícní, což ho jen povzbudí. Využije proto každé příležitosti k tomu, aby čas trávili společně jako rodina, byť se mu to dospělí snaží opatrně rozmlouvat a vysvětlovat mu podstatu střídavé péče. Teď si Vojta vezme do hlavy, že společně oslaví i Den dětí… Splní se mu jeho velké přání? Kdo a jakou lest kvůli tomu použije? A s jakým výsledkem?

Žofie je čím dál zoufalejší Jak se na teenagerovi podepisuje dlouhodobý nápor na jeho psychiku? Co pak může ve zkratu udělat, pokud už neví, kudy dál? Klímovi se všemožně snaží pomáhat Žofii, která už několik týdnů hledá v sebepoškozování únik z náročné situace doma. O co větší peklo ze života jí náročná a vystresovaná máma dělá, o to je Žofie zoufalejší. A právě dnes dopadne poslední kapka. Žofie další máminu scénu neustojí a rozhodne se k činu, kterým vyděsí nejen Klímovy, ale také své rodiče… K čemu se Žofie odhodlá? Jak zle na tom je? A co všechno se pro ni pokusí udělat Klímovi?