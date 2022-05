Seriál Ulice: Luďkova pomsta, zákeřný Riči i Bářino zklamání

V Ulici pokračují komplikované vztahy na všech frontách. Sára stále odolává neodbytnému expartnerovi, Luděk se snaží udělat Blance ze života peklo a Magdu nečekaně navštíví Mirkova maminka. Co dalšího se bude tento týden dít?

Zákeřný Riči Jsou lidé, kteří jakoukoliv porážku nikdy nepřijmou a chtějí za každou cenu dosáhnout svého. Mezi ně patří i Riči, jenž má zálusk na svou bývalou holku Sáru od chvíle, kdy se s ní znovu setkal po propuštění z několikaměsíční vazby. To, že je Sára nyní vdaná, pro něj není překážkou. Naopak. Bere to jako výzvu. Čím více Sára odolává jeho svádění, tím je Riči urputnější a zákeřnější. Aby Sáru konečně dostal do postele, je schopen čehokoliv, dokonce ji i zdrogovat… Co se mezi nimi stane? Co prozradí hvězda seriálu Ulice Vendula Fialová? Podívejte se na video:

Luďkova pomsta Udělat tlustou čáru za vztahem s manipulativním machem je věc takřka nemožná. Dochází to i Blance, jíž Luděk neustále ztrpčuje život. Dělá jí větší či menší naschvály, provokuje ji i její blízké, manipuluje dětmi i ostatními v Blančině okolí – jen aby všem dokázal, že Blanka je ta, která rozbila jejich rodinu kvůli svým rozmarům. Luděk se opravdu neštítí ničeho, dokonce ani předvolání Blanky na policii, aby jí dokázal, kdo je nad nynější situací pánem.

Objeví se Mirkova maminka Mirek udělal za vztahem s Magdou tlustou čáru. Nebo to tak alespoň vypadá. Nejenže se Magdě už několik dnů neozývá, dokonce zrušil datum svatby. Magda má v těchto těžkých časech velkou oporu v Prokopovi, který ji drží nad vodou. Oba jsou si velmi blízcí a snaží se celou situaci zvládat. Jenže nyní se stane něco, co ani jeden z nich nepředpokládal! Magdu totiž navštíví Mirkova maminka, a to zrovna v momentě, kdy je u Magdy na návštěvě Prokop.