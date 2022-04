Seriál Ulice: Lumír okouzluje Kateřinu pomlázkou a Luděk si zahrává s Vandou

Na Velikonoční pondělí se těší téměř všichni kluci i muži. Je to jediný den v roce, kdy mohou beztrestně vyšupat své drahé polovičky i ostatní ženy a dívky, aby neuschly. Každý si z Velikonočního pondělí vezme to své. Lumír vidí příležitost, jak zapůsobit na ženu svého srdce, Vítek se i letos hodlá postarat, aby mu Iva a Anežka přes rok neuschly, z Michala se nečekaně vyklube zdatný koledník, Radek Mastný se Šímou zase zajde vyšupat Gábinu, která v poslední době prospí převážnou část dne.

Speciální výslužka

Lumír si hodlá letošní Velikonoce naplno užít. Spolu s Lexíkem hned ráno vyšupe Ingrid. Pak se vypraví s malými Drozdy na koledu do města. Samozřejmě nemohou minout ani hospodu a Kateřinu, jež má pro malé i velké koledníky hned několik překvapení. Lumír od ní dostane speciální výslužku, i když to zpočátku vypadá, že bude mít smůlu, protože trochu podcení velikost své pomlázky. A nebyla by to Kateřina, aby si z něj kvůli tomu trochu nevystřelila. Jenže pak Lumírovi naprosto zamotá hlavu, a nejen jemu… Co vypluje na povrch díky tradičním velikonočním zvykům?