Seriál Ulice: Lumír opět v nesnázích, Alice má tajemství a Šárka bojuje

V seriálu Ulice se opět bude děj točit kolem Mastného a problémů, které způsobil druhým. Šárka s Martinem budou řešit svůj vztah, Zdenka a Magda zase nemoc. Co vás čeká v Ulici tento týden?

Problémy kvůli Mastnému Gábinina máma má nervy na pochodu kvůli svému exmanželovi Mastnému již hodně dlouho. Nyní se to ještě znásobí, protože i na ni se zaměří policie při vyšetřování. Stačí jediná zpráva od vyšetřovatelů, aby se Milena Pumrová úplně sesypala a dostala do velkých problémů také Lumíra… Jak Gábinina máma zavaří Lumírovi? Co všechno se mezi nimi odehraje a při čem vy se zaručeně pobavíte? Jakou roli v tom sehraje Světlana? A hlavně – jaká novina s Pumrovou tak zamává?

Zdenka a její nemoc Ten, kdo to nezažil, si vůbec nedovede představit, v jaké situaci se nacházejí Magda a její nemocná máma, která trpí Alzheimerovou chorobou. Zdenka se nechce nechat nemocí převálcovat, vzdoruje jí, jak jen může. Díky Tomášovi má pocit, že žije naplno. Dnes se ale stane něco, co ji srazí do kolen, něco, kdy si natvrdo uvědomí své smutné vyhlídky… Co se přihodí? Jak se s tím Zdenka vypořádá?

Alice má tajemství Na jednu stranu se zdá, že Alice má srdce na dlani a žádná tajemství. Bedřich jí naprosto důvěřuje, teď ale zjistí, že to je možná velká chyba. Také Alice má svá tajemství, která se dnes nečekaně provalí a v nichž sehrají velkou roli Miloš a Tamara, o které nemá Bedřich dosud ani tušení… Co všechno na Alici praskne? Jak na to zareaguje Bedřich a jak Miloš, jenž jako první zjistí pravdu? Co to udělá se vzájemnými vztahy?

Touha po rozvodu Šárka o Martina hodně stojí. Je její velkou, osudovou láskou, jíž je ochotna leccos obětovat. I ona má ale své meze, i ona chce, aby se jejich vztah vyvíjel dál, aby měla jistotu, že Martin je pouze její. Důkazem toho je pro ni Martinův rozvod a zpřetrhání jeho vazeb s Veronikou. Přestože to vypadá, že se dnes konečně dočká a splní se jí její velké přání, nakonec se vše nečekaně zvrtne… Co Šárka nevydýchá? Jak na to zareaguje Martin? A co je pro Šárku jen nepříjemným potvrzení faktu, že věci nejsou tak, jak si ona přeje?