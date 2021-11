Seriál Ulice: Lumír truchlí po Světlaně, Karla má krizi a Luděk bojuje o Blanku

Krutá pravda pro Anežku

Co může být pro zamilovanou holku horší než zjištění, že kluk, který se jí líbí a o němž si myslela, že spolu začnou chodit, o ni nemá zájem? Pro Anežku, jež je zakoukaná do Štefana, to je ťafka přímo do srdce, neboť má pocit, že se kvůli svému vyznání pořádně ztrapnila. Myslí si, že hůř už snad ani být nemůže. To se ovšem velmi mýlí. Ve chvíli, kdy se začne pídit, jak to je se Štefanem doopravdy, odhalí pro ni hodně krutou pravdu. Čekala by cokoliv, jen ne takovou zradu.