Seriál Ulice: Lumírův romantický večer, oslava u Lišků a Vandiny emoce

Lumír si vysnil společný večer s Kateřinou, na který se sice těší, ale je z toho zároveň nervózní. A ke klidu mu nepřispěje ani Vilma, která dostane skvělý nápad, jak by si mohla užít čas se svým synem. Podaří se Lumírovi neprozradit mamince, co s Kateřinou plánuje? A co se přihodí během romantického večera?

Když dorazí Vendula do bistra navštívit Mária s Vilmou, celá jen září. Svěří se jim, co si pro ni Pavel přichystal. Radost s ní sdílí Mário, zato babička je trochu skeptická. Proč jí přijde Pavlovo chování podezřelé?

Milošova nová múza

Eva díky Ivě přišla na to, co se s Milošem děje a kdo se stal jeho novou múzou. Začne si ho proto hlídat. Společně s Ivou vyrazí do hospody, kde najde Miloše sedět u stolu s Ditou. Co si Eva neodpustí?