Seriál Ulice: Magda mezi dvěma muži, zkouška pro Sáru a nečekaný telefonát

Napětí mezi Magdou a Prokopem graduje a situaci neulehčuje ani Mirek. Sára řeší komplikace způsobené její minulostí a Gábině překazí večer telefonát z nemocnice. Co dalšího se bude dít v Ulici?

Magda mezi dvěma muži Čas je skvělý pomocník, když člověk potřebuje vychladnout a opět se vrátit nohama pevně na zem. V případě Prokopa a Magdy se ale zdá, že jenom čas nestačí. Od chvíle, kdy Prokop prozradil Magdě své city, je mezi nimi napětí, které se neustále zvětšuje. Ti dva se navzájem přitahují, i když Magda se tomu kvůli Mirkovi zuby nehty brání. A právě Mirek jí to ještě více ztíží, když požádá Prokopa o jednu poměrně zásadní věc, která se týká i jí. Tím se nejen Prokopovi postará o pořádný šok, čemuž bude odpovídat i jeho bezprostřední reakce... Jakou prosbu má Mirek na Prokopa? A jak na to zareaguje později Magda, až se to dozví? Co prozradila představitelka Magdy Veronika Čermák Macková? Podívejte se na video:

Velká zkouška pro Sáru Ne každému se podaří udělat tlustou čáru za temnou minulostí a začít znovu a jinak. S čistým štítem, který si i udrží. O to se už nějaký čas snaží také Sára, která má díky Anče a Danovi, za něhož se na začátku roku provdala, dobře našlápnuto ke změně k lepšímu. Teď ji však čeká docela velká zkouška. Do života se jí totiž vrátila temná hrozba v podobě Ričiho a Fógla, kumpánů z bývalé party, kteří ji nenechají na pokoji. Mají ji v hrsti, hodlají si u ní vybrat dluh za mlčenlivost. Tím jí způsobí nepříjemné komplikace nejen v bistru, ale také doma. Co ti dva provedou? A co si Riči dovolí k Sáře?

Blanka mění taktiku Blanka si myslí, že Evžen chodí s Vandou, Evžen zase, že Blance nestojí ani za to, aby mu řekla, co se u ní doma děje. Vanda si už nějaký čas staví vzdušné zámky ohledně Evžena, protože horoskopy přece nelžou. Na přímého Evžena, který má rád ve věcech jasno, je toho už nějak moc. Evžen však není jediný, kdo se do Blanky pustí. Došlápne si na ni i Vanda. Zatímco oni dva se s Blankou nepářou, při schůzce s Luďkem se obrátí karty a Blanka už nevystupuje jako oběť.