Seriál Ulice: Magda prokoukne Prokopa. Čím šokuje Bruno Janu?

V Ulici se stále něco děje a nejinak tomu bude i v následujících dnech. Do sousedství se přistěhuje Bářina rodina, Lumír zjišťuje, že toho o Světlaně spoustu nevěděl, Magda odhalí Prokopa a hra na indiány se zvrtne. Co dalšího se bude dít?

Nový vztah Magdě se nový kolega Prokop docela líbí. Teď navíc zjistí, že mají společné zájmy, že se s ním od srdce zasměje a taky si popovídá o všem, co ji zajímá. Čím více ho poznává, tím více jí je sympatický. Jenže co když je to všechno trošku jinak, než jak to na první pohled vypadá? Co když to s těmi společnými zájmy není tak horké, jak jí Prokop tvrdí? Co Magda už brzy odhalí? Co hodně ovlivní jejich vztah?

Světlanina tajemství Lumír den co den zjišťuje, že o Světlaně vlastně spoustu věcí netuší. Denně naráží na nové a nové skutečnosti, jež ho překvapí, protože se o tom spolu prostě nebavili. Již brzy se navíc objeví někdo z jejich společné minulosti, s kým byla Světlana evidentně v poslední době v kontaktu, aniž by o tom Lumír věděl… Jaké tajemství pojí Světlanu a jejího expartnera? Jak Lumír ustojí setkání s bývalým sokem ve chvíli, která je pro něj i jeho blízké emočně hodně náročná, plná bolesti?

Překvapivé vyznání Jak dát najevo holce, že ji milujete, že vám na ní záleží a co všechno pro vás znamená? Bruno to udělal hodně originálním způsobem. Jana od něj dostala dárek z cest, který vypadá na první pohled docela nevinně. Ovšem když Jana zjistí, co ve skutečnosti obsahuje a jak je míněn, jen zalapá po dechu… Jak na Brunovo vyznání lásky zareaguje? A jaká má Jana tajemství?

Hra na indiány Vojta si ve škole našel kámoše a parťáka v Miloškovi Knoblochovi. Jakmile jsou ti dva pohromadě, okamžitě rozjíždějí nejrůznější klučičí dobrodružství. Ovšem ne vždy jsou to neškodné klukoviny. O tom se už brzy přesvědčí i Karla, kterou docela polije horko, když zjistí, co spolu páni kluci podnikají… Do čeho se Vojta a Milošek pustí? Jak se může zvrtnout jejich hra na indiány?

Danovo trápení Dan je v poslední době jako vyměněný. Docela slušně se v tom znovu plácá, neboť ví něco, co by vědět neměl. Povzbuzen Martinem to využije ve svůj prospěch, aby se dozvěděl něco víc o holce, která ho hodně zajímá, ale jíž se napřímo zeptat nedokáže kvůli svému ostychu… Čím Dan překvapí Alici? Co by do něj nikdo neřekl? A jak se mu to může vymstít?