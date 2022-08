Seriál Ulice: Magda řeší rozchod, Skyler opět v Praze, Blanku čeká překvapení

Magda na houpačce

V nových epizodách se budou odvíjet příběhy Nyklových, Gábiny, Blanky, Františka, Klímových či Magdy a jejich blízkých. Právě u Magdy to bude tento týden opět jako na houpačce. Samozřejmě zase kvůli Prokopovi, jenž si prázdninový pobyt v Portugalsku ještě prodloužil, aniž by dal Magdě cokoliv vědět. Jednoduše se odstřihl a nekomunikuje. Dle Magdy je to naprosto jasné –⁠ rozchod. Opravdu to ale tak bude?

Co se bude dít tento týden v Ulici? Podívejte se na video: