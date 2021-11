Seriál Ulice: Magda v nesnázích a poprask u Venduly. Co bude s miminkem?

V Ulici bude tento týden zase rušno. Vendula konečně vymyslí přijatelné jméno pro potomka a bude na čase, Magda bude bojovat se stížnostmi ve škole a Bedřicha doženou ošklivé vzpomínky. Co dalšího se bude dít?

Bedřichovy vzpomínky Co všechno se může stát ve chvíli, kdy nám povolí nervy a místo věcných argumentů nastoupí pěsti? Jak málo někdy stačí, aby se člověku obrátil život vzhůru nohama? Bedřich to již jednou zažil, když před více než dvaceti lety shodou nešťastných náhod zavinil úmrtí Danova otce. Svůj trest si odpykal, po návratu z vězení začal znovu. To ale neznamená, že ho to stále netíží. Teď zažije menší závan z minulosti, čímž se mu otevře jeho třináctá komnata. Bedřich si tak znovu vše připomene, navíc ve chvíli, kdy se bude strachovat o život někoho, kdo je mu velmi blízký... Co se stane? Co s Bedřichem tak zamává? Koho miluje mrcha Ája z Ulice? Podívejte se na video:

Jméno pro holčičku Jak vybrat to správné jméno pro potomka? Pavel a Vendula se o jménu pro svou dceru dohadují už nějaký ten pátek, ale stále se nemohou na žádném shodnout. Jakmile jeden z nich nějaké jméno navrhne, ten druhý ho okamžitě smete ze stolu. Přesto jsou zatím v klidu, protože Vendula má termín porodu až za dva týdny. Dnes se však stane něco, kvůli čemu bude najednou právě zmíněné jméno nejvyšší prioritou. Proč ten náhlý obrat? Jaké jméno napadne Vendulu? Co na to Pavel a ostatní členové rodiny? A k jakému zásadnímu životnímu kroku se odhodlá Lumír?

Stížnost na Magdu Na Magdu se to v poslední době valí ze všech stran. Mojmír Kalina proti ní poštval na třídních schůzkách rodiče Anežky, kteří na Magdě nenechali nit suchou. Aby toho nebylo málo, přišla na ni stížnost, kterou k Magdině smůle obdrží e-mailem přímo ředitelka Landová. Kdo a proč si na Magdu stěžuje? A co na to Landová?

Mariino trápení Vanda si myslí, že Marie je její úhlavní nepřítel, který jí ohrožuje pozici u mámy. Zatímco Marie se snaží, aby spolu všechny tři vycházely, Vanda naopak nenápadně popichuje mámu Jolanu proti Marii. Dělá to hodně rafinovaně, aby si mámu nenaštvala, přitom ale v jejích očích Marii co nejvíce očernila. Samotná Marie se kvůli tomu trápí čím dál víc, protože jí na Jolaně opravdu záleží. Na rozdíl od ní již Vandu prokoukla, ale co má nyní dělat? Shodou náhod přijde na něco, co by jejich problémy alespoň částečně vyřešilo. Má to však jeden malý háček – pro všechny to znamená jednu docela velkou změnu.