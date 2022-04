Seriál Ulice: Magda zažívá muka, Karla riskuje, Blanka bojuje s Luďkem

Velikonoce jsou za dveřmi, ale v Ulici příliš sváteční nálada nevládne. Magda se trápí kvůli Mirkovi a Prokopovi, Blanka se opět musí postavit Luďkovi a Karla i nadále riskuje, že se její nevěra provalí. Co dalšího se bude tento týden dít?

Magdina muka Jak se vyznat ve vlastních citech, když se bojíme naplno přiznat, co a ke komu doopravdy cítíme? Magda zažívá muka už dva měsíce. A to od chvíle, kdy jí Prokop vyznal lásku, přestože věděl, že chodí s Mirkem. Aby toho nebylo málo, Mirek požádal v ten samý den Magdu o ruku. Co se nyní stane? Co se bude dít tento týden v Ulici? Podívejte se na video:

Hrdá Blanka Blanka by ráda začala znovu po dlouhém období temna, které zažila s Luďkem. Její exmanžel jí ale neustále hází klacky pod nohy. Také tentokrát se pokusí srazit Blanku na kolena. Ovšem výsledek toho, co jí provede, bude přesně opačný. Blanka se mu hrdě postaví se vzpřímenou hlavou.

Karla riskuje Karla se snaží odolat Jakubovi. Jenže ten už moc dobře ví, co na ni zabírá. I tentokrát se to Karle pořádně vymstí. Stane se totiž něco, s čím nikdo nepočítá, něco, co je pro Karlu noční můrou od chvíle, kdy si Jakuba pustila více k tělu. Mára se ji totiž rozhodne překvapit ve chvíli, kdy je právě s Jakubem. A rozhodně to není kvůli práci. Provalí se dvojí život Karly?

Touha po dítěti Bedřich se dostal do prekérní situace. Další dítě už nechce, ovšem Alice po miminku hodně touží. Bedřich by Alici nerad ranil, zároveň se ale modlí, aby se nenaplnil pro něj opravdu černý scénář – že by byl na cestě další přírůstek do rodiny. Alice je tou vidinou tak nadšená, že nezaregistruje jemné nuance v Bedřichových reakcích, když o dítěti začnou mluvit. A bohužel pro Bedřicha nikoliv hypoteticky.