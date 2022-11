Seriál Ulice: Magdina odvaha, šokující video a náhlé vzplanutí Máry a Karly

Krize v manželství Máry a Karly se prohlubuje

Odpustit nevěru tomu, koho milujeme, je občas takřka nemožné. Manželství Karly s Márou se již několik týdnů otřásá v základech. Ona by udělala cokoliv, aby vztah s ním zachránila. Čím více se ale snaží, tím více je to pro Máru zraňující, protože nedokáže pochopit, proč si Karla začala s Jakubem. Co se stane a změní něco náhlé vzplanutí vášně?

Jaké nové vášni propadl Filip Čapka ze seriálu Ulice? Podívejte se na video: