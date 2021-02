Seriál Ulice: Mára v maléru, Mário čerstvě otcem a Blanka na kolenou

V Ulici bude zase rušno. Zatímco Bára a Franta řeší hlavně svoji lásku, Mára se pustí do hodně riskantní hry. Do Blančina života už brzy zasáhne Luděk, ten Máriův, a nejen jeho, zase hodně ovlivní malá Sophinka. Co dalšího se bude dít tento týden?

Blanka na kolenou Blančin problémový pacient se nezastaví před ničím ve snaze dostat z Blanky co nejvíce peněz jako odškodnění za zákrok, který podle něj zpackala. Přitom je dost dobře možné, že si za následné komplikace může on sám nedodržením doporučení a rad, jež v ordinaci od Blanky dostal. Na Blanku je toho už takhle ažaž. Již brzy se ke všemu dozví další jobovku, která ji znovu srazí do kolen. Dotyčný pacient totiž proti ní rozpoutá štvavou kampaň s jediným cílem – přitlačit ji ke zdi, aby začala platit… Co udělá? Co je docela silná káva už i na Blančina kolegu Patrika? A jak se k tomu postaví Luděk? Kdo je šedou eminencí Ulice? Podívejte se na video:

Vztah na houpačce Magda a Prokop to spolu mají jako na houpačce. Navzájem se přitahují, ale jen co si k sobě najdou cestu, stane se něco, kvůli čemu se jeden z nich rychle stáhne zpět. Přestože to nyní vypadá na prolomení bariér, co nevidět to mezi nimi znovu pořádně křísne. Ti dva si řeknou přímo do očí věci, jež je již vzápětí hodně zamrzí... Znamená to definitivní tečku mezi nimi, nebo pročištění vzduchu a nový začátek? Kdo přijde o něco později s velkým vyznáním?

Série trapasů Franta si s tím hlavu nedělá, protože si je jistý, že jeho blízkým se Bára bude líbit. Zato Bára má z reakce rodičů velké obavy vzhledem k tomu, co má za sebou. Proto se do vzájemného seznámení příliš nehrne. Jenže shodou náhod je všechno jinak. Místo příjemného posezení s Liškovými čeká Frantu a Báru série trapasů, kdy si už nebudou jistí vůbec ničím… Jak je rodiče vypečou? Komu povolí nervy, kdo bude vyvádět, a kdo se naopak skvěle bavit?

Máriova princezna Kdo neváhá podat pomocnou ruku pokaždé, když to potřebujeme? Obvykle je to rodina či partner. U Mária to jsou Nyklovi, kteří ho přijali do rodiny, byť příbuzní nejsou. Stojí při něm i nyní, když prožívá jedno z nejhorších a zároveň i nejhezčích období svého života. Stal se tátou krásné dcery, bohužel je na to nyní sám… Co pro něj Nyklovi udělají? Jak změní životy všech Máriova nádherná princezna, kterou pustí z porodnice domů? A jak na tom je Ája?