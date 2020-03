Seriál Ulice: Mára žádá o ruku, Martin řeší dítě, Adam kryje Kristýnu

I přes stávající situaci, kterou ovlivnil koronavirus, oblíbený seriál Ulice pokračuje. Můžete ho sledovat v běžném čase, omezení se týká pouze jednoho dílu. Ulice tak v současné době poběží jen od pondělí do čtvrtka. Co se v seriálu odehraje tento týden?

Chce Martin dítě? Martinův vztah se Šárkou se před pár dny otřásl v základech kvůli Martinově péči o nemocnou Veroniku, jež byla podle Šárky v mnoha směrech přehnaná. Šárka si už delší dobu připadá na vedlejší koleji, Martinovi přiznala, že si takhle jejich vztah opravdu nepředstavuje. Martin se nyní snaží vztah se Šárkou zachránit, bojuje o ni, aby ji neztratil. Díky tomu dospěje i k několika zásadním rozhodnutím. Jakým? A jak na to zareaguje Šárka? Jak se Martin staví k Šárčinu přání posunout jejich vztah dál a mít dítě? Seriál Ulice: Jací rodiče a děti se při natáčení setkali na placu? 9 Seriál Ulice běží na televizních obrazovkách už dlouhých třináct let…

Mára chce žádat o ruku Jak dát najevo té, na které vám opravdu záleží, že ona je ta pravá, že s ní chcete strávit zbytek života? Mára se k tomu odhodlává již delší dobu, teď se rozhodne jít do toho. Jenže v případě Karly to není tak jednoduché, jak si původně myslel. Rád by ji požádal o ruku způsobem, který je hodně romantický, tak, aby na to nikdy nezapomněla. Co vymyslí? Jaké jsou plány a jaká realita? Seriál Ulice: Kdo prošel největšími změnami a jak se tváře Ulice změnily? 14 Seriál Ulice běží na českých obrazovkách dlouhých třináct let, a tak…

Danův trapas Jak těžké to má občas kluk, který je na všechno sám a o němž si téměř všichni myslí, že je naprostý mimoň? Jaké trapasy se mohou stát snad jen jemu? Osiřelý Dan se snaží prát se životem, jak jen může, ale osud mu neustále hází nové a nové klacky pod nohy. Tentokrát se mu přihodí takový trapas s Alicí, že je rudý až za ušima a nejraději by se na místě propadl do země… Při čem ho Alice nechtěně přistihne? Jak zareaguje? A co Dana srazí tento týden do kolen? Co je pro něj další velká rána? Seriál Ulice: Která svatba se vyvedla a jaká manželství fungují dodnes? 18 Už na podzim se v seriálu Ulice odehrají hned dvě svatby. Své "Ano"…

Mário je zamilovaný Co je pro nás ve vztahu nejdůležitější? Každý to má jinak. Zaláskovaný Mário chce být se svou holkou zákonitě co nejvíce a užít si i trochu intimity. O to víc ho překvapí i potěší její reakce, když to na ni zkusí. Jeho vyvolená s tím totiž nedělá žádné cavyky, právě naopak. Jde přímočaře na věc. Ale i to má jeden drobný háček… Jaký? A jak se s tím zamilovaný Mário popasuje? Jakou dračici si nabrnknul? Hvězdy 80. a 90. let: Co se stalo s Vaculíkem, Tofim nebo Penkem? 11 Určitě si ještě vzpomínáte na filmové trháky socialistického…