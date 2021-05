Seriál Ulice: Mareš se mstí Janě a Bedřich se dozví výsledky testů

I když Jana s Bárou vyhrály soud s Marešem, je to právě Jana, která schytává následky ze všech stran a to nejhorší ji teprve čeká. Ani Bedřich nemá nejlepší období, obzvlášť poté, co se od doktorky dozví výsledky testů. Blanka pro změnu touží po opoře od Evžena. Co dalšího se bude dít v Ulici?

Bedřichovy výsledky Bedřich je jako na trní kvůli výsledkům vyšetření, na kterém byl před necelými dvěma týdny. Dnes to již nevydrží a vypraví se za svou lékařkou, aby se dozvěděl, na čem je. Přestože si stále myslí, že je to jen planý poplach, její slova ho hodně rychle vyvedou z omylu… Proč si na to Bedřich musí dokonce i sednout?

Mareš se mstí Jana a Bára sice vyhrály před měsícem soud s Marešem a domohly se spravedlnosti, jenže Jana to od té doby schytává takřka ze všech stran. Mareš se jí mstí, jak jen může. Štve proti ní bulvár, prozrazuje její tajemství, dokonce ji i napadne. Tím to však zdaleka nekončí. Nyní Mareš rozpoutá něco, co má pro Janu i její blízké dalekosáhlé následky.

Zásadní rozhodnutí Karla a Tony jsou kvůli Márovi najednou na jedné lodi. Ani jeden z nich teď nemá na růžích ustláno. Oba řeší existenční problémy, i když Karla je na tom podstatně hůř než Tony. To je také důvod, proč nakonec dospěje k zásadnímu rozhodnutí, jež naprosto změní její plány a vlastně i celý život, rozhodnutí, které se dotkne také jejích dětí i blízkých.

Blanka hledá oporu Blanka bojuje se svou závislostí, jak jen může. Rodina se snaží být jí oporou, ale Blanka by nyní ze všeho nejvíc potřebovala oporu od jednoho jediného člověka – od Evžena. Právě na toho nečekaně narazí v prostředí, kde by ji nikdo nečekal, v prostředí, před kterým ji všichni varují.