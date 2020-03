Seriál Ulice: Mário je zaslepený láskou, Luděk zasahuje a Marie jedná

V Ulici pokračuje život i přes pandemii koronaviru. Mário je roztoužený natolik, že nedá Áje pokoj, Luděk chce ovlivnit milostný život své dcery, Marie má podobný plán. Co dalšího se stane tento týden?

Zamilovaný Mário Mário chce být s Ájou co nejvíc, a tak za ní zajde i na radnici. To je ovšem to poslední, co Ája nyní potřebuje. Ovšem než stačí zamilovaného Romea náležitě zpracovat, vloží se do toho samotný starosta… Čím ho Mário nadchne? Co Áje velkou radost neudělá? A co jí doporučí její právník s Pokladníkem?

Luděk zasahuje Čeho všeho je schopen rodič, jenž chce ochránit své dítě před malérem, do kterého se po hlavě řítí? Luděk se nezastaví před ničím ve snaze odklidit zamilované Kristýně z cesty Denise. Přímý útok, podrazy i výhrůžky u něj začínají být na denním pořádku. Co na to Kristýna a Denis? A co zbytek rodiny včetně Evžena a Peškových?

Anča dělá pořádek Jak bolestivě umí občas zasáhnout neomalenec svými slovy? Petr Kaštan urazí Zdenku takovým způsobem, že to nemá obdoby. Ovšem záhy dojde i na něj. Na paškál si ho vezme totiž Anča právě se Zdenčinou pomocí… Co mu provedou? A co odhalí Magda?

Vojta bere osud do svých rukou Karla a Mára se snaží vypořádat s nástrahami rodičovství šestiletého kluka, jak jen mohou. Občas to chce i pořádnou dávku diplomacie a trpělivosti. Ale co dělat, když se Vojta rozhodne vzít do vlastních rukou svou budoucnost? A co je pro něj opravdu to nejlepší?