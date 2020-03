Seriál Ulice: Mário touží po Áje, Martin řeší rozvod, Pavel má tajemství

V Ulici nebude klid ani tento týden. Martin se rozhodne řešit rozvod, Vendula odhalí Pavlova tajemství, Luděk bude i nadále bojovat o Blanku a Jana stále pátrá po otci. Co dalšího se tento týden stane?

Martin řeší rozvod Kdy je ten správný okamžik pohnout se z místa a vykročit dál? Martin chtěl řešit rozvod s Veronikou hned na začátku roku, ale kvůli jejímu kolapsu bylo všechno jinak. Nyní je na tom Veronika už lépe, takže se Martin odhodlá učinit další krok směřující ke konci jejich manželství. Jak to Veronika přijme? A jakou velkou novinkou všechny hodně překvapí Filip?

Mário touží po Áje Čeho všeho je schopen po uši zamilovaný kluk? A čeho potvora, která si jde za svým bez ohledu na druhé? Mário udělá vše pro to, aby splnil Ájino přání a prožil s ní večer plný sexu. Jeho představy jsou hodně divoké, ovšem Ája ho znovu překvapí. Čím? Jak se jejich večer i vztah vyvinou?

Luděk chce Blanku zpět Jak dobýt nazpět ztracené území? Luděk dělá vše pro to, aby se k němu Blanka vrátila. Jde na to nejen přes děti a rodinu, ale i svůj šarm a nabídky, jež se jen tak neodmítají. Co Blance navrhne? S jakým výsledkem? A jaký důvod k oslavě bude už brzy mít?

Pavlova tajemství Co může zasáhnout víc než důkaz nevěry? Vendula Pavlovi důvěřuje, myslí si, že by jí nikdy nezahnul. Již brzy však zjistí, že Pavel má svá tajemství a že to s jeho věrností není tak žhavé. Jak se k tomu Vendula postaví? A co všechno jí nakonec Pavel přizná?

Zdenka versus nemoc Umíme se rvát s nepřízní osudu? Zdenka se o to snaží, jak jen to jde, ale nemoc nad ní bohužel vítězí. Ataky Alzheimerovy choroby jsou čím dál častější, což dělá starost i Magdě a Tomášovi. Ke všemu se stane něco, z čeho kouká docela velký malér. Co by se mohlo do budoucna nejen Zdence nehezky vymstít? Co hodně znepokojí Magdu a Tomáše?