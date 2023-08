Seriál Ulice: Márova nová známost, trampování s Lumírem i Irenin porod v kabinetě

Trampování s Lumírem Lumír se totiž rozhodne splnit Lexíkovi jeho velké přání, a tak ho vezme na několikadenní zálesáckou výpravu do divočiny. Coby vedoucí této expedice bude mít k ruce další dva trampy na slovo vzaté – vrchního baviče Mária a hlavního provianťáka Pavla. Zatímco Lexík si chce splnit nejobtížnější drozdíky, pánové si hodlají odpočinout od každodenních starostí i něžného pohlaví. Jenže právě to je v klidu nenechá. Vilma Nyklová totiž uspořádá přepadovku, během které to na jejich chatě pořádně rozjede… Jak proběhne první týden v Ulici? Podívejte se na video v úvodu článku! Seriál Ulice: Nové díly jsou tu! Co vás čeká v následující sezóně? Těšte se na nové tváře i velké návraty!

Návrat Eddieho Hodně rušno bude také ve škole, byť jsou zatím prázdniny. Magda a její podřízení už ale mají dovolené za sebou. Nyní je čekají přípravy na začátek školního roku, aby hned od třetího září vše klapalo, jak má. Jen co se na gymnáziu všichni sejdou, vyrojí se na ně jedno překvapení za druhým. Nejen že Irena začne rodit přímo v kabinetě. Na školu navíc nastupuje i nový tělocvikář a zeměpisář, jenž bude jen koukat, jaké partičce to Magda velí. Tím dotyčným je totiž pohodář a Magdin bývalý partner Eddie, jenž se na svůj nový začátek již pilně připravuje a oprašuje vědomosti z vysoké školy. Jeho návrat do Magdina života však ani trochu nepotěší Prokopa…

Milošovy bizarní trable O klidných prázdninách se nedá mluvit ani u Knoblochových. Ti se zrovna stěhují do bytu Liškových, ke všemu přesně v duchu rčení lepší vyhořet než se stěhovat. Aby toho nebylo málo, Miloš si vsugeruje, že se kvůli Eviným pilulkám, na které jí tajně chodí, stává ženou, což samozřejmě nezůstane bez následků…

Márova nová známost U Marečkových panuje zdánlivá pohoda. Dokonce to vypadá, že se Karla a Mára k sobě vrátili, čímž se Karle splnilo její největší přání. Opak je však pravdou. To, že spolu skvěle vycházejí a vzájemně se doplňují jako dřív, neznamená, že by Mára netrval na rozvodu. Navíc se po jeho boku objeví nová tajemná kamarádka Sylva, která okamžitě vzbudí zvědavost všech jeho blízkých. Aby taky ne, když je více než zřejmé, že Mára si už našel za Karlu náhradu…

Gábina zachraňuje salon Gábina a Jirka Herman by si po náročném roce zasloužili pořádnou dovolenou, ovšem Gábina na ni zatím nemá ani pomyšlení. Celé léto byla v jednom kole, protože se musela obejít bez čerstvé babičky Veroniky a střídavě i bez některé ze švadlen, jež si vybíraly svá volna. Když se Veronika konečně vrátí nazpět od dcery Roziny, nemá pro Gábinu moc dobré zprávy… Na fotografie z nových dílů se podívejte v úvodu článku!