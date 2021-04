Seriál Ulice: Márovi hrozí vězení, půjde Blance o život?

V Ulici to pěkně vře. Jana bojuje s neodbytnými novináři, Vítek zase se zákeřným šéfem. Mára se dostává do čím dál větších problémů a ani Blanka ještě nemá vyhráno. Co všechno se bude dít tento týden?

Na tenkém ledě Mára se pohybuje kvůli kšeftům s Mikulkou již nějakou dobu na hraně zákona. Teprve teď mu však natvrdo dojde, do jak velkého průšvihu se namočil. Přitom netuší, že je to ještě mnohem horší, než si myslí… Co Mára až nyní zjistí? K jaké zásadní události dojde? Co je podezřelé Jirkovi Hermanovi? Jak spadne klec? Seriál Ulice: Jací rodiče a děti se při natáčení setkali na placu? 9 Seriál Ulice běží na televizních obrazovkách už dlouhých třináct let… Úvodní foto: Archiv TV Nova

Životní zkušenost Blanka má za sebou hodně náročné období. Hrobníkovi sice utekla z lopaty, ovšem vyhráno zdaleka nemá. To si uvědomuje nejen ona samotná, ale také její blízcí. Všechny nyní zajímá to nejpodstatnější – co bude dál? Dopadne to jako v únoru, když se vrátila z detoxu, nebo to nyní bude jinak? Jak Blanku změnila traumatická životní zkušenost? A jaké je její shledání s rodinou, Evženem či s Luďkem, kvůli kterému si prošla peklem? Seriál Ulice: Kdo prošel největšími změnami a jak se tváře Ulice změnily? 14 Seriál Ulice běží na českých obrazovkách dlouhých třináct let, a tak…

Neodbytní novináři Janu před novináři průběžně varuje Saša, protože z vlastní zkušenosti ví, čeho všeho jsou někteří z nich schopní kvůli úlovku sólokapra. Teď pozná i samotná Jana, jak neodbytní dokážou někteří pisálci být. Byť se jeden z nich tváří nevinně a ptá se na soud s Marešem, má to malý háček – rozhodně nepostupuje podle pravidel. Oč mu jde především? Proč by se měla mít Jana na pozoru? Co je hodně podezřelé? A jak se to podepíše na vztahu Jany a Saši? Seriál Ulice: Která svatba se vyvedla a jaká manželství fungují dodnes? 18 Už na podzim se v seriálu Ulice odehrají hned dvě svatby. Své "Ano"…

Zákeřný šéf Čeho všeho je schopný mladý, ambiciózní nadřízený, aby vykazoval před vedením co nejlepší výsledky svého oddělení? Vítkův šéf je učebnicovým příkladem dravce, který si jde za každou cenu za svým. Podřízení jsou jen figurkami na jeho šachovnici. A podle toho se k nim i chová. Umně je štve proti sobě, teď navíc vypluje na povrch, jak zákeřný při tom dokáže být… Co udělá? Proč by si na něj měli dávat Vítek i Dita velký pozor? A jak mocnou zbraní jsou pro něj prémie jeho podřízených?