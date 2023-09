Seriál Ulice: Márovo nečekané setkání s Monikou, Nyklová v nemocnici i Šimonův průšvih

Začátek nového školního roku přinese do Ulice velké děje, a to nejen ve škole, kde si Prokop podá Magdu, protože si kvůli Eddiemu připadá odsunutý na vedlejší kolej už i v práci. Mára bude v šoku z Moničina návratu a Šimon si zadělá na pěkný průšvih. Co dalšího se tento týden stane v Ulici?

Milošovo přistižení První školní den může přinést spoustu zmatků, loučení s prázdninami, oslavu nového začátku, ale také překvapivé novinky. U Knoblochových se start dalšího školního roku samozřejmě neobejde bez Miloškova nového průšvihu. Ten však hravě přebije Evina svérázná přesvědčovací metoda, kterou si vymyslí na Miloše, aby z něj vymámila peníze na další preparáty určené pro ženy v přechodu. Ani to ale Miloše tak nezasáhne jako odhalení jedné nové lásky, které si vezme kvůli Františkovi až příliš osobně… Co si Eva vymyslí na Miloše, aby dosáhla svého? A koho a při čem Miloš nechtěně přistihne? Podívejte se na ukázku z nových dílů Ulice v úvodu článku!

Pokračování 2 / 5 Moničin návrat Shledání po delší době může přinést nejedno překvapení a vyvolat spoustu nejrůznějších emocí. Přesvědčí se o tom také Mára, který se nečekaně setká s Monikou, jež se po letech vrací z Afriky opět nazpět do Česka. Márovi, a nejen jemu, spadne brada, jen co ji spatří. Sluší jí to jako nikdy dřív, je v pohodě a samý úsměv, má jiskru i spoustu zážitků, navíc si návrat do starých známých míst očividně užívá. Není se proto čemu divit, že u Moniky a Máry jen u dnešního setkání rozhodně nezůstane… Jaké bude jejich shledání? Jak to spolu ti dva mají po letech, co se neviděli? A jak na Moniku zareagují ostatní Márovi blízcí, například Věrka?

Pokračování 3 / 5 Nyklová v nemocnici Delší pobyt v nemocnici se může neblaze podepsat na psychice pacientů. To se bohužel stane i u Vilmy Nyklové, o kterou si začnou dělat její blízcí velké starosti. Z rázné i svérázné hlavy rodiny je najednou hromádka neštěstí, která už přestává věřit, že se vrátí domů, a ztrácí zájem o své okolí. Rodina a přátelé ji v tom však nenechají samotnou a udělají vše pro to, aby se jí ulevilo… Jak ji chtějí její blízcí vrátit nazpět do života? Co vytrhne babi Nyklovou z její letargie? A jak na tom je Lumírova matka po zdravotní stránce?

Pokračování 4 / 5 Šimonův průšvih Člověk se občas dostane do maléru, ani neví jak. Stačí jen hloupá souhra náhod, a už se to veze. To nyní zažije i Šimon, který vyrazí s Valerií do parku na oslavu spolužákových patnáctin. Přestože s tím ani jeden nepočítá, alkohol tam poteče proudem. To se samozřejmě neobejde bez následků a pořádného průšvihu, protože Šimona nakonec přiveze domů policie… Co se stane? Jak se k tomu postaví Šimonova rodina? A jak moc tím Šimon zavaří sobě nebo rodičům?

Pokračování 5 / 5 Boj proti ezošmejdce Odhalení soupeřovy slabiny může rozhodnout vývoj další bitvy nebo celé války. Pokusí se o to také Kristýna, která se rozhodla otevřít oči všem Juliiným klientkám. Nechce, aby dopadly jako ona sama, nebo ještě hůř, aby si sáhly na život či skončily na mizině, protože Julie je jen obyčejná ezošmejdka, která z nich tahá peníze. Proto se rozhodne vyhledat a oslovit člověka, jenž má k Julii velmi blízko a zná ji jako nikdo jiný… Na koho se Kristýna zaměří? A s jakým výsledkem?