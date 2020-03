Seriál Ulice: Martin a Šárka řeší krizi, Jakub se mstí, Mastnému hrozí vězení

V seriálu Ulice vrcholí drama hned na několika místech. Šárka už nechce Martinovi tolerovat jeho péči o Veroniku, Mastnému i Áje hrozí vězení a Luděk s Evženem bojují o Blanku. Co všechno se stane tento týden?

Martin a Šárka v krizi Co je ve vztahu nejdůležitější? A co pro nás znamená naše rodina? Vztah Martina a Šárky se ocitne v krizi kvůli Martinově péči o Veroniku. Šárka si dlouho myslela, že to zvládnou, teď se ale zařídí po svém. Jaké to bude mít následky? A jak to spolu doopravdy mají Martin a Veronika?

Ája a Mastný bojují se zákonem Co všechno člověk udělá pro svou záchranu? Áje i Mastnému teče pořádně do bot. Oběma hrozí vězení, oba se z toho budou chtít vyvléknout. Zatímco Ája začne bojovat s pomocí právníků, Mastný vsadí na další manipulace. Tentokrát se však hodně přepočítá. Jak se mu Lumír pomstí?

Jakub se mstí Kam až mohou zajít studenti v pomstě pedagogovi za nedostatečnou na vysvědčení? Jakub neustále přitvrzuje v legráckách namířených proti Otovi, aby mu co nejvíce znepříjemnil život. Tentokrát to Ota schytá nejen ve škole, kde si ho podá kvůli netradičním metodám osvěty Landová, ale i doma, kde Hedvika zažije hodně nepříjemné chvilky… Jak ho v tom kluci opět vykoupou? A co se stane Hedvice?

Boj o Blanku Evžen ví, že se ocitl na hraně, kdy by mohl znovu podlehnout svému démonu. Tenhle boj chce vyhrát, což znamená na čas odejít od Blanky. Toho samozřejmě okamžitě využije Luděk, jenž se snaží znovu urvat pozici hlavy rodiny a získat nazpět Blanku… Jak Luděk začne Blankou i ostatními manipulovat? A co rozpoutá jeho nečekané setkání s Denisem?