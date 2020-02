Seriál Ulice: Martin pečuje o Veroniku, ustojí to vztah se Šárkou?

Veronika pořád ještě není fit, a tak se Martin snaží pomáhat jí, jak jen to jde. Jeho snaha se ale neobejde bez odezvy. Mastný si opět vezme na paškál Lumíra a Jana o svém odletu do Bejrútu řekne matce. Co dalšího se bude dít tento týden v Ulici?

Nové plány Zdenka i Magda si chtějí užít života i svých blízkých, jak jen to jde. Obě doufají v druhé šance, obě chtějí být s těmi, jež milují. Zdenku dokonce napadne něco, co jim zásadně změní život. Jak se rozhodne vykročit dál? Co na to Magda? A jak to spolu nyní mají Magda a Eddie?

Věrka zasahuje Karla a Mára mají důvod k oslavě, ovšem ne každý vnímá jejich rodinné štěstí stejně. Zatímco ti dva se těší na miminko a zároveň usilují o adopci Vojty, Věrka by byla ráda, kdyby se soustředili hlavně na své dítě. Co udělá její urputnost se vztahy v rodině? A jak to zamává s malým Vojtou?

Luděk versus Evžen Luděk chce získat nazpět Blanku a rodinu, o něž se připravil svou nevěrou a vztahem s mladou vysokoškolačkou. Zatímco on je nyní sám, Blanka žije s Evženem, který Luďkovi zákonitě leží v žaludku. Dokonce mu otevřeně vyhlásí válku, jen aby se ho zbavil. A Evžen tuhle konfrontaci neustojí… Co udělá? K jakému zásadnímu rozhodnutí dospěje? A jak to vezmou ostatní?

Mastný vydírá Mastný je schopen čehokoliv, jen aby dosáhl svého a náležitě si vychutnal protivníka. Tím je pro něj momentálně Lumír, kterého chce srazit do kolen za jakoukoliv cenu. Navíc se mu konečně vrátí paměť, ale je otázkou, jak právě s tím, co ví, naloží… Koho a proč začne nelítostně vydírat? Kdo ho má doopravdy na svědomí a jak zareaguje na odhalení?

Jana odlétá Jana je jen krůček od seznámení s otcem. Co nevidět odlétá do Bejrútu, kde se s ním chce setkat a poznat ho. Na poslední chvíli to prozradí i mámě, ovšem její reakce je pro ni jen další krutou ranou pod pás…. Proč se Diana sesype? Jaká je pravda o Janině otci? A jak se to podepíše na jejich vztahu?