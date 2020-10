Seriál Ulice: Mastný si vyřizuje účty, Filip vyzradí tajemství, Luděk ztratí nervy

Radek Mastný chce stůj co stůj zničit rodinu Nyklových i Áju, kvůli kterým se mu v zimě obrátil život vzhůru nohama. Přes Pavla, jenž mu dal tehdy pořádnou nakládačku, si chce vyřídit účty s Lumírem, kterého považuje za strůjce všeho zlého, co se mu stalo. Již brzy se má dočkat své satisfakce, neboť státní zástupce projedná jeho případ a rozhodne o dalším Pavlovu osudu… Splní se Mastného hrozby? Co dokáže šikovný právník?

Luďkova chyba

Luděk chce mít Blanku opět ve své moci, ale co nevidět nečekaně narazí. Blanka si uvědomuje, co je Luděk zač, nemíní skákat, jak on píská, a obětovat vše, na čem jí záleží. Jenže když se vzepře, Luďkovi povolí nervy a udělá něco, co si vůči ní zatím nikdy nedovolil, něco, co Blankou hodně otřese a přiměje ji k radikálním změnám v životě… Co Luděk provede? Jaké to má následky? A k čemu se Blanka odhodlá?