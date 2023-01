Seriál Ulice: Michal se vyzná Žofce, Kristýna všechny vyděsí, Mirek se vrací

Michal se vyzná Žofce

Rozvod rodičů je pro děti často náročný. A co když se k tomu navíc přidají hádky? Své by o tom všem mohla vyprávět Žofka. Už takhle je jako uzlík nervů kvůli přemrštěným požadavkům mámy. Žofka to v jednu chvíli již neustojí. A tak uteče! Ocitne se u Klímových, kde ji čeká jedno velké překvapení. Michal jí dá totiž otevřeně najevo, co k ní cítí. Co udělá?