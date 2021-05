Seriál Ulice: Milena svádí Lumíra. Dojde i na sex? A Milošovi jde o život

Když žena něco chce, dost často si zatím umí jít. Perfektně to tento týden předvede Milena. Lumír je zajímavá partie, tak se rozhodne ho svést. Co vše Milena na Lumíra vybalila? Podívejte se na video v úvodu článku. A co dalšího se bude dít tento týden v Ulici?

Milena ví co chce Milena Pumrová je odhodlána sbalit Lumíra stůj co stůj. Dnešek je pro ni den s velkým D, takže neponechá nic náhodě. Hodí se do gala, oblékne si své nejhezčí spodní prádlo a vyrazí na lov vzácné kořisti. Zaútočí čistě ženskými zbraněmi, přesně jak odkoukala z erotických filmů. Má to ale malý háček. Realita je překvapivě trochu jiná, než jak si představovala… Co se stane? Jak se vyvine Lumírův a Milenin večer plný vášně? Co vše Milena na Lumíra vybalila? Podívejte se na video v úvodu článku.

Jana slaví Jana dostane ten nejúžasnější dárek k svátku – poprvé v životě ho může oslavit s oběma rodiči. Do domácí pohody ale nečekaně vpadne Marta, manželka Janina táty Vladimíra Pečenky, aby Janě také popřála a zároveň předala svému muži zapomenuté doklady. Bohužel ho přistihne s Dianou v situaci, která je pro ni naprosto jednoznačná. A aby toho nebylo málo, nečekaně se zvrtne i Pečenkův a Dianin večer včetně celé noci.

Evy rodina v ohrožení Eva je v poslední době na nervy z Miloše, jenž se chová tak podivně, že jí je to už podezřelé. Když navíc praskne Milošova lež, s kým strávil večer, Eva začne více pátrat po tom, co jí manžel tají. A to, co se dozví, ji naprosto vykolejí. Jejímu muži jde očividně o život, aniž by jí k tomu on sám něco řekl.

Ztratí Vítek práci? Šéf vyhlásil Vítkovi před dvěma týdny válku s jasným cílem – vyštípat ho ze svého oddělení. Postupuje natolik rafinovaně, že proti němu poštve dokonce i Ditu, kterou Vítek považuje za svou spřízněnou duši. K čemu a proč se Dita propůjčí?