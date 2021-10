Seriál Ulice: Mirek má pro Magdu velké překvapení. Kam až zajde Pumrová s Nyklovou?

Láska v Ulici opět kvete, alespoň co se týče Magdy a Mirka. Mezi Pumrovou a Nyklovou mezitím zuří sousedská válka a Anča uštědří Sáře životní lekci. Co dalšího se tento týden stane v Ulici?

Překvapení pro Magdu Čím udělat radost té, kterou milujete? Co by jí mohlo vykouzlit úsměv na tváři? Mirek je do Magdy beznadějně zamilovaný. Když není s ní, stále na ni myslí, když s ní je, užívá si každou společnou chvilku a rozmazluje ji, jak jen může, aby jí dal najevo svou lásku. Také tentokrát pro ni přichystá překvapení. Co na to Magda? A jakou reakci vyvolá její proměna ve škole? Je Mirek podvodník, nebo princ na bílém koni? Podívejte se na Drbárnu:

Sousedská válka Kam až může zajít sousedská a podnikatelská válka, pokud se do ní pustí s velkou vervou Milena Pumrová a Vilma Nyklová, zástupkyně dvou znepřátelených táborů? Zatímco Milena Pumrová si s gustem vychutná svou rivalku tahem, který je pro všechny Nyklovy pořádnou podpásovkou, Vilma Nyklová zajde mnohem dál. Udělá něco, co Kateřina Dubovská, majitelka místní hospody a penzionu, jen tak neskousne, něco, co si žádá tvrdý protiúder. Co Nyklová vyvede? Jak to odnese právě Kateřina?

Životní lekce Sára se rozhodla znovu vyhledat Aničku, která jí opět nabídne pomoc. Právě díky její hodné povaze není těžké Aničku využívat, čehož se obává zejména Eva, která Aničce promluví do duše. Anča si její slova vezme k srdci a rozhodne se dát Sáře životní lekci. Protože byla u vykradení krámku, rozhodne se ji právě tam zapřáhnout. Jak ji Anička zaměstná? A na co si bude Sára stěžovat?